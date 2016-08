Juanga dejó su vida en los escenarios: Napoleón

Ayer al medio día llegó a la ciudad el cantautor mexicano José María Napoleón, mejor conocido en el mundo musical como el “Poeta de la Canción” , quien fue el artista invitado a la coronación de la Reina y Chiquitita San Román 2016, que se efectuó anoche en el Centro de Convecciones “Campeche XXI”.

Entrevistado en el Aeropuerto Internacional, “Ing. Alberto Acuña Ongay”, enfatizó que está promoviendo su reciente disco “Vívelo”, donde hizo duetos con diferentes cantantes, como María José, Manuela Torres, Beto Zapata, Yuri, con su hijo José María, además de que el próximo 11 de septiembre se presentará en el Auditorio Nacional.

-Son 45 años de trayectoria, por ello quiero aconsejar a las nuevas generaciones de cantantes que se preocupen por tocar un instrumento, que siempre es bueno, además, que se cuiden, porque esto no es de velocidades, es de resistencia (…) a través de los años si no cuidan su voz, comportamiento en la vida puede resultar contraproducente, así que cuiden su vida, lo que hacen, aléjense del exceso de alcohol, digan no a las drogas, porque no es buena para ninguna persona -manifestó.

Con respecto al fallecimiento de Juan Gabriel, Napolén expresó que hablar de el Divo de Juárez, siempre será palabras mayores, ya que ha sido una persona que a través de los años dio su vida, sentimiento, profesionalismo, lo cual siempre será un recuerdo para todos los que lo aman incluyéndose y que compartieron experiencias con él.

-Tuve la suerte de hacer un dueto con Juan Gabriel, estoy honrado y contento de haber compartido escenarios con él, estuvimos en el auditorio, grabamos discos, tuvimos gira por Estados Unidos, siempre lo recordaré -concluyó.