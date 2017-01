Juguetes, listos para la llegada de los Reyes Magos; instalan tianguis

now playing

Un total de 105 comerciantes se instalaron en los alrededores del mercado público Alonso Felipe de Andrade, para que se lleve a cabo el tradición tianguis para la llegada de los “Reyes Magos”, entre puestos de comidas, la tradicional Rosca de Reyes y diversos comercios de juguetes es como se da vida al principal cuadro de la Isla, en medio del temor por los posibles actos vandálicos que se pudieran registrar.

Este año en comparación de otros, según las autoridades municipales solo se tuvieron 105 solicitudes para comercializar juguetes y otros productos, esto debido a la crisis económica que se vive no solo en el municipio de Carmen sino en toda la entidad campechana.

Cerca del 40 por ciento de los comerciantes han decido no invertir con el poco recurso económico en la venta de juguetes, debido a la situación económica que viven los Reyes Magos.

Por su parte, el titular de la coordinación de gobernación municipal, desde temprana hora midió y entregó los espacios para los comerciantes que le distribuirán los juguetes a los Reyes del Oriente, los cuales se instalarán sobre las calles 20, 22 y 37 de la colonia Centro a los alrededores del mercado Alonso Felipe de Andrade.

Indicó que se instaló un protocolo de vigilancia con el apoyo de Seguridad Pública desde las cinco de la tarde, con la finalidad que no existan comerciantes que no cuenten con sus permisos además de que el ambulantaje obstruya las vías de comunicación y ocupen espacios que no les fueron asignados.

Monitorean comercios ante amenazas de saqueo

La Coordinación de Gobernación Municipal, aseguró que están en constante monitoreo de los comercios de la Isla debido a las diferentes amenazas vertidas en diferentes redes sociales, sin embargo, el titular de la dependencia municipal Billy Serrano, indicó que tienen la plena confianza que la ciudadanía actuará de manera pacífica.

Dijo que como autoridad no pueden intervenir, pero se mantienen en constante vigilancia además seria la Vicefiscalía, Seguridad Pública y la Policía Estatal Preventiva, al igual que la Marina quienes resguarden y pondrán orden en caso de que se registre algún incidente.