Hasta junio, Encuentro de Padres de Familia: Berrón

Será el próximo 27 de junio cuando se lleve a cabo el Encuentro de Padres de Familia, anunció la directora de Participación Social de la Secretaría de Educación (Seduc), Lidia Berrón Osorno, quien destacó abordará temas de suma importancia, entre ellos, fomentar la residencia entre niños y jóvenes, bullying, manejo de redes sociales y autoestima, entre otros.

En entrevista, abundó que son 16 talleres y dos conferencias las que conformen este Encuentro que tiene como finalidad hacer partícipes a los padres de familia en temas que atañen a sus hijos, más allá de la formación que reciben en las aulas.

“Es una dinámica que la Seduc ha realizado desde hace varios años, pero este 2017 tiene un mayor impulso debido al tema de la violencia que ocurre dentro y fuera de las escuelas, así como prácticas en las redes sociales donde los jóvenes se están introduciendo, poniendo en riesgo su integridad”, subrayó.

Agregó que se ha puesto un énfasis especial en el tema de resiliencia para fortalecer a los muchachos para que ante cualquier adversidad, ellos puedan librarla y salir fortalecidos; “o sea, no necesita estar el maestro o el papá, sino darles las herramientas para ello”, subrayó.

Recalcó que este encuentro servirá para que los padres de familia desde sus casas, puedan dotar a sus hijos de la información necesaria y convertirlos en resilientes.

-Se espera la participación de mil a mil 500 padres en Campeche y la misma cantidad en Carmen los días 27 y 28 de junio, respectivamente; las inscripciones se abren a partir del 29 del presente mes, pero a diferencia de años anteriores que se hacía en las escuelas, esta vez será vía internet -completó.

Asimismo, confió en que la respuesta de los padres será satisfactoria pues siempre han sido participativos en este tipo de eventos, además de que podrán escoger los talleres y temáticas que crean que les haga falta, no tienen que ir todo el evento.

Por último, comentó que por el uso de las herramientas tecnológicas, la niñez y la juventud siempre estarán expuestas a situaciones desagradables, de ahí la importancia de hacerlos resilientes para que tomen buenas decisiones ante una situación difícil, y no caigan o lleguen al suicidio por ejemplo.

0 Share