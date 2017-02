Justifica Herrera el endeudamiento en Ayto. de Carmen

now playing

Es justo que se le permita al Ayuntamiento de Carmen contratar una nueva deuda por más de 315 millones de pesos, expresó la diputada panista Ileana Herrera Pérez, al justificar que las deudas de pasadas administraciones no permiten una buena operatividad al alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus.

En entrevista, destacó que ese crédito permitirá reestructurar la deuda para más tiempo y menos tasa de interés.

Cabe recordar que en la pasada sesión de la Diputación Permanente se dio lectura a la iniciativa enviada por el Ayuntamiento de Carmen, para que el Congreso del Estado de Campeche le autorice contratar y ejercer uno o más financiamientos bancarios por 315 millones 429 mil 970 pesos, a un plazo que podría exceder la actual administración municipal hasta un máximo de 20 años.

Subrayó que de no aprobarse el nuevo endeudamiento, “no habrá para el gasto corriente, ni para el pago de los empleados, ni para servicios públicos, no hay recursos para pagar, porque casi todo le quitan”.

Resaltó que es imposible que Gutiérrez Lazarus termine de pagar antes de que concluya su gestión al frente del Municipio, porque es una deuda que dejaron dos administraciones anteriores. “Es muy grande esa deuda, es por 315 millones de pesos, es lo que se va a reestructurar, por eso se tiene que hacer”.

Herrera Pérez señaló que “no hay de otra”, porque se buscaron otras alternativas y es lo justo, “porque otros gobiernos lo han hecho”.

Tendrá esta iniciativa el aval panista o será dividido, se cuestionó, a lo que la legisladora carmelita admitió que, los oriundos de la Isla “que sabemos bien como está la situación sí se votará a favor e igual se ha hecho consenso con los demás diputados, hemos trabajado en equipo y hemos sacado buenas iniciativas y es por el bien del Carmen”, alegó.

Asimismo, descartó que refinanciar la actual deuda, signifique una carga tributaria mayor para los carmelitas, por el contrario, dijo, se mantendrá cierta estabilidad.