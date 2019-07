Kiosko del parque principal es del Gobierno del Estado

Tras recalcar que el Gobierno del Estado es el legítimo propietario del kiosko del Parque Principal, el secretario General de Gobierno, Pedro Armentía López, afirmó que si bien el Juez Segundo concedió un amparo a un particular sobre la posesión del inmueble, “nosotros nos defenderemos, no hay que hacer grilla ni polemizar”, subrayó.

Puntualizó que no buscarán hacer show ni conflictos, pero reiteró que el Ayuntamiento de Campeche no tiene la propiedad acreditada y, cuestionó cómo es posible que hagan un contrato con un particular en esas circunstancias, para concesionarlo.

Luego de que hace unos días, el Ayuntamiento de Campeche intentó desalojar al Patronato de la Ciudad, reclamando como suyo ese espacio, insistió en que no buscarán la confrontación, “aún cuando hay gente que quiere colgarse medallas, que va e interviene sin tener la figura jurídica para hacerlo”.

“Es respetable, cada quien dentro del margen de la ley y sus atribuciones y, nosotros como Estado respetamos, pero también exigimos que la ley se aplique porque nosotros somos propietarios del kiosko”, recalcó.

Aseguró que el Gobierno del Estado sí tiene la certeza del kiosko, mientras que la Comuna campechana hasta el día de hoy no ha demostrado ningún documento que acredite la propiedad.

“Pero, nos vamos a defender sin hacer pleitos ni nada. Se va a resolver, esperemos que sea así”, acotó.