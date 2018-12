La armonía política rinde resultados: Méndez Lanz

Sin duda alguna, fue la colaboración, el trabajo en equipo y la buena política que existe entre el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López obrador y el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, factores esenciales y sustantivos para obtener el presupuesto aprobado el día de hoy (ayer), expresó el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanz.

En el cierre del primer período ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, y tras haberse aprobado las Leyes de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019, durante su intervención en el punto de asuntos generales, manifestó que quedó más claro que nunca que la armonía política produce buenos resultados de gestión y acuerdos cuando se piensa en el bienestar de los ciudadanos y de sus familias.

Subrayó que se dio una de las más importantes decisiones a favor del desarrollo de Campeche, “me refiero a la aprobación de la Ley de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio 2019, que fueron presentados por el Ejecutivo, y fueron analizadas y discutido por el Legislativo con responsabilidad y en consideración a la opinión que en su momento expresaron los diputados de la LXIII Legislatura”.

Enfatizó que siempre la posición en contra o a favor tiene como resultado enriquecer la información que se nos presenta.

-Ambos documentos que serán rectores de la Hacienda y la inversión pública para el año que viene son acordes a la realidad económica y social del Estado, que hoy nos demanda un mayor compromiso.

Y agregó que durante los trabajos en Comisiones, los diputados ejercieron sus facultades, hicieron los ajustes que consideraron necesarios a las iniciativas presentadas en función de lo que la Ley permite y la sociedad requiere.

-Para el caso que nos reúne hoy, el resultado es una Ley de Ingresos que no contempla nuevos impuestos o el incremento de los mismos. Una ley orientada al fortalecimiento de la recaudación, pero, no al crecimiento impositivo, y por su parte, el Presupuesto de Egresos responde a las necesidades de atender y brindar a los campechanos mejores servicios en materia de salud, educación y seguridad -recalcó.

Hizo hincapié en reconocer al Ejecutivo estatal por su profunda labor de gestión el favor de Campeche y al Ejecutivo federal, por las respuestas puntuales y efectivas que le están brindando a nuestra entidad.

Asimismo, resaltó también el profesionalismo de los diputados de todas las corrientes políticas que integran la LXIII Legislatura, por aprobar una política de ingresos y de egresos que va dirigida al impulso de la salud, de la educación y de la inversión pública a favor de todos los campechanos.

-Sin duda, hoy está totalmente claro que la elección queda atrás y que lo importante es ver hacia delante y privilegiar los intereses del Estado sobre cualquier interés particular -señaló.

Méndez Lanz puntualizó que corresponderá a las instituciones públicas y principalmente a los tres Poderes del Estado, aplicar los recursos con responsabilidad y con un claro sentido de servicio a la sociedad.

-Por eso considero muy importante que todos los servidores públicos de todos los colores, más allá del discurso refrendemos en los hechos del quehacer público y de las propias vidas privadas nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Y por ello también reitero mi vocación como servidor público al servicio de la sociedad -completó.

Finalmente, el legislador auguró vienen tiempos mejores para Campeche, y refirió la labor parlamentaria será una constante de trabajo creciente.

