La Eucaristía, un acto de fe que purifica nuestros pecados

Campechanos abarrotan el panteón de San román para escuchar la homilía del Obispo de Campeche, monseñor José Francisco González González.

“La oración es para los difuntos y luego la eucaristía, pues Él es Cristo, por lo que la eucaristía es un acto de fe muy grande para purificar nuestros pecados”, expresó el obispo de Campeche, José Francisco González González.

En presencia de campechanos que se dieron cita en el panteón de San Román, el obispo dijo que siempre hay que ofrecer oraciones y eucaristías por los difuntos, así como obras de caridad, ya que eso atrae amor desde el cielo.

-Debemos de pedir siempre por los fieles difuntos y por su eterno descanso, pues siempre es parte de la primera lectura de los Macabeos donde señala que siempre hay que pedir por ellos -señaló.

De igual manera, indicó que es cosa buena pedir por los difuntos, siempre es una obra buena y espiritual, porque se sabe que todos los humanos tienen pecados y hay que pedir perdón por estos mismos.

Añadió que al orar por los difuntos se les ayuda a que Dios le perdone sus almas, debido a que ellos ya no pueden hacerlo y así puedan pasar a la vida eterna.

-Al cielo no podemos ir si no estamos purificados y el difunto no puede hacer nada para sí mismo, ya que un enfermo no puede, pues necesita ayuda de los demás -aseguró.

Expresó que el ser humano lo que haga por los fieles difuntos le beneficia, ya que muchas veces no se sabe si están en el cielo o en el infierno por eso las oraciones siempre benefician.

El obispo expresó que en estos tiempos siempre se sabe que se pasa de la muerte a la vida y más que nunca se ama a los hermanos, por lo que el amor nunca les hará morirse.

-Jesús dice que lo que contrae al pecado es el amor y la limosna, así como la buena obra ayudando a los demás -concluyó.

