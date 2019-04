Es la hora del Sureste y de Campeche: AMLO

Vamos a apoyar a Campeche, estoy decidido a eso, lo merecen, no les voy a fallar, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras destacar que por décadas la economía del país se basó en el petróleo que se extraía de esta región, sin retribuirle, por el contrario, se lo acabaron. Durante la entrega junto con el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas de apoyos de los programas integrales de Bienestar a beneficiarios adultos mayores, Jóvenes construyendo el futuro y Sembrando el Futuro que impulsa el Gobierno de México, reiteró, llegó la hora del Sureste y de Campeche.

Tras calurosa bienvenida, y hacer un llamado a la unidad para llevar a cabo la cuarta transformación, refrendó que se ha puesto de acuerdo y tiene muy buena coordinación de trabajo con el gobernador de Campeche.

Al hacer un ejercicio público para conocer la opinión de los campechanos reunidos en la Plaza de la República, si prefieren que su gobierno pinte su raya o trabajen de manera coordinada con el Gobierno del Estado, una mayoría aplastante alzó la mano en acuerdo con esto último.

Asimismo, el presidente de la República recalcó que es el momento y la hora de los estados del Sureste, que por mucho tiempo estuvieron en el abandono. “Ya les toca”, enfatizó.

Recordó que en el Tren Maya se invertirán entre 120 y 150 mil millones de pesos, y en reciente reunión con el secretario de Comercio del Gobierno de Estados Unidos, le transmitió un mensaje del presidente Donald Trump, que hay interés en invertir en la construcción de ese proyecto y otras obras de infraestructura en el Sureste.

Destacó para Campeche una importante inversión durante su sexenio por cerca de 50 mil millones de pesos, una inversión nunca antes destinada, como parte de ese importante proyecto.

Por otra parte, manifestó no es fácil echar andar el Gobierno, “es como un elefante reumático, un cuerpo de avance lento, porque la verdad no estaban preparados para beneficiar al pueblo, el Gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz.

Tras reconocer que los apoyos están tardando, pero van a llegar y sin intermediarios, resaltó la riqueza cultural e histórica de Campeche, cuna de ilustres hombres como Justo Sierra Méndez, creador de la Secretaría de Educación Pública, adelantado a su época, al igual que el pintor Joaquín Clausell.

-Eso es Campeche y su pueblo, un pueblo bueno, trabajador, campesino, pescadores, obreros, comerciantes, empresarios. Un gran pueblo, por eso vamos adelante, yo voy a regresar las veces que sea necesario. No les voy a fallar, porque amor con amor se paga -concluyó.