La labor médica no debe criminalizarse: Gobernador

El Estado está para apoyar a la medicina; a los médicos y enfermeras, y proteger a los pacientes, no para enjuiciarlos

La labor de médicos y enfermeras no debe ser criminalizada, salvo se pueda probar que hubo voluntad para atentar contra la vida de un paciente, declaró en entrevista el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas.

“Los médicos realizan una de las labores más nobles del mundo, no tiene precio salvar una vida, y ellos lo hacen todos los días. Un médico o una enfermera no debe ser llevado a un tribunal y ser condenado por cometer un delito si en su intento por salvar una vida no lo consigue. Los que se dedican al mundo de la medicina hay que tratarlos excepcionalmente”, aseguró el mandatario campechano.

Al concluir una reunión privada, el titular del Ejecutivo fue entrevistado sobre los hechos ocurridos en Oaxaca, donde fue detenido el doctor Luis Alberto Pérez Méndez, por una presunta negligencia médica, lo que provocó marchas este fin de semana en más de 70 ciudades del país.

Moreno Cárdenas fue enfático en señalar que “no podemos penalizar la labor médica, bajo esta circunstancia u otra; quienes se dedican a salvar vidas merecen siempre nuestro total respaldo y reconocimiento”.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ejecutó el pasado 2 de abril la orden de aprehensión dentro de la causa penal 88/2018, en contra del galeno Pérez Méndez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio con la agravante de responsabilidad médica.

“El Estado está para apoyar a la medicina; a los médicos y enfermeras, y proteger a los pacientes, no para enjuiciarlos, salvo existan suficientes pruebas para proceder en su contra”, finalizó.