Son la ley y la justicia, innegociables: CMAG

Gobernador pone en servicio Instituto de Servicios Periciales

Mediante la mezcla de recursos federales y estatales por 15 millones 244 mil 301 pesos, el gobernador Carlos Miguel Aysa González puso en servicio el nuevo edificio del Instituto de Servicios Periciales, que cuenta con equipo de la más avanzada tecnología para fortalecer la procuración de justicia.

En las instalaciones que inauguró en compañía del secretario general de Gobierno, Pedro Armentía López y del fiscal general, Juan Manuel Herrera Campos, Aysa González aseveró que la ley y la justicia, como fuente y valor del Derecho, son innegociables.

Asimismo, reconoció que la Fiscalía General del Estado realiza diariamente una labor titánica por la justicia, por defender a los agraviados y perseguir a los presuntos responsables para que las familias sigan viviendo en el mejor estado del país y Campeche se mantenga con el sistema jurídico más objetivo y confiable de todo México, como reconoce el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Durante la ceremonia, donde se hizo un reconocimiento a 29 trabajadores jubilados que prestaron 30 años de servicio en la fiscalía, el titular del Ejecutivo estatal recordó su larga trayectoria laboral por la dependencia: “Si no hubiera trabajado en esta gran institución, no fuera hoy lo que soy; me formó, me hizo un hombre muy recio, un hombre con una sensibilidad tremenda, una mano izquierda para atender a todos, pero eso sí, el puño siempre para la justicia”.

Antes, el fiscal general comentó que el edificio del instituto forma parte del complejo de servicios periciales que incluye también el Servicio Médico Forense, la Bodega de Evidencias y el Laboratorio de Genética.

Comentó que con esta infraestructura Campeche cuenta con instalaciones de primer nivel que garantizan su óptimo funcionamiento durante los próximos 30 años, ante la proyección de ir sumando más personal a los servicios y nuevas disciplinas periciales.

En representación del personal jubilado, la coordinadora general de los centros de Justicia para las Mujeres, Miriam del Jesús May Solís, señaló que esta etapa es una recompensa debidamente merecida por una vida laboral exigente.

Tras el corte del listón inaugural, el gobernador recorrió las diversas áreas del edificio y saludó al personal de la dependencia acompañado del titular del Poder Judicial, Miguel Ángel Chuc López; de los secretarios de Seguridad Pública, Jorge Argáez Uribe y de Educación, Ricardo Medina Farfán; del secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Manuel Lanz Novelo y de la consejera jurídica, Laura Luna García.