La otra cara / Cosmogonía maya, entre mitos y verdades

Los ancestros mayas tuvieron una visión singular de concebir a la muerte. Simplemente era el transitar de una dimensión hacia otra conocida como vida de conciencia, o sea, situarse en el estado ideal y armonioso que anhela todo individuo.

El pasadizo del umbral lucía radiantemente oscuro, lleno de seres antropomorfos, pero para cada dignatario maya ese transitar que se hacía de manera horizontal y no vertical; no era tan difícil cruzarlo pues siempre iban bien protegidos con una serie de ofrendas y reliquias que les servían de escudo frente a la arremetida de los siervos de Xibalbá.

El paso hacia el inframundo se puede interpretar de varias maneras, pero todos ellos constituían el mismo objetivo o fin. El arqueólogo Ramón Carrasco Vargas, quien estuvo más de 20 años al frente de los trabajos exploratorios de la ciudad maya de Calakmul, (Cerros adyacentes) hizo uno de los hallazgos más fascinantes para los ojos de los mortales que se mantuvieron milenariamente guardados celosamente entre las entrañas de la tierra.

“La alegoría de la montaña”, como la bautizó el arqueólogo, se localiza en el interior del edificio más alto de esta ciudad maya y es sin duda la más clara interpretación cosmogónica del transitar hacia esa otra dimensión.

El umbral del paso hacia el inframundo se hace a través de la boca de una serpiente (Kan), la cual es custodiada a los extremos por dos inmensos mascarones antropomorfos de más de tres metros de altura, en donde la Pea, el murciélago, el jaguar, los cocodrilos y demás especies del reino animal de esa región dejan sentir su presencia; el gran friso tiene una longitud de más de 15 metros y en él se plasman las interpretaciones de cómo se realiza ese tránsito de manera horizontal.

Calakmul o la ciudad entre Dos Cerros, lleva ese nombre no por casualidad u ocurrencia de esa civilización, no. Es el misticismo que encierra precisamente ese camino de la vida terrenal a la vida eterna o de la conciencia.

La odisea o reto era atravesar las entrañas de Kan sin ser deglutido para llegar al otro lado de la montaña, en donde más que morir, llegaban los grandes jerarcas mayas y doncellas a su nueva vida.

En medio del politeísmo y panteísmo, los mayas buscaron y lograron finalmente su objetivo: armonizar la vida tangible e intangible, y con ello inmortalizarse en la perpetuidad, pues sus testimonios labrados son la más clara evidencia de su pensamiento cosmológico.

REENCUENTRO ENTRE VIVOS Y MUERTOS

Y ya con el devenir del tiempo, el momento de un reencuentro entre vivos y muertos preserva su esencia en una manifestación cultural pagano-religiosa que se presenta anualmente en algunos pueblos mayas de la península de Yucatán durante los últimos días de octubre y primero de noviembre, entre quienes todavía están en este mundo terrenal que acuden a los camposantos para preparar ese momento purificando con rezos, cantos, limpieza de osamenta y el tendido de unas sábanas blancas, la llegada de las ánimas, de quienes adelantaron en el viaje eterno.

El Día de Muertos, no es solo una tradición. Es una herencia ancestral elevada ya a rango de patrimonio cultural en el poblado de Pomuch del estado de Campeche que se complementa con la colocación de altares, en donde el difunto llega a casa a saborear del platillo que más le gustaba en vida como el tradicional pibipollo, antecedido por una danza de bienvenida, donde las mujeres, hombres y niños se pintan el rostro como muertos vivientes o catrinas y usan indumentaria blanca como signo de purificación.

Los danzantes y acompañantes dejan sentir el olor a incienso, bailan al ritmo jaranero, llevan en manos velas prendidas como símbolo de la presencia espiritual de las ánimas, conjuntándose así el sincretismo de lo que se podría contraponer a lo que fue el origen del transitar hacia la muerte en tiempos de los ancestros mayas.

EMBELLECEN OSAMENTAS

En Pomuch sus moradores esperan con ansia las vísperas del Día de Muertos para acudir al panteón con la finalidad de llevar a cabo uno de los rituales ancestrales más importantes y sagrados para sus muertos, en preparación a este encuentro entre lo material y lo intangible.

La limpieza y el embellecimiento de los huesos encarnan la purificación de las ánimas para su llegada terrenal y el encuentro con sus seres queridos en este mundo existencialista.

Al despuntar el alba, comienza la letanía y cánticos de los familiares más cercanos del difunto y con sumo cuidado la limpieza de hueso por hueso ayudados con finos pinceles, brochas y sábanas blancas.

La osamenta es sacada del nicho que se encuentra depositada en el interior de una caja de madera que por lo general luce en color azul símbolo de la tranquilidad y paz espiritual; el color está fuertemente asociado también con la limpieza y la pureza, además de que tiene una representación masculina, así como el color rosa para la mujer.

Por lo general son las mujeres de la comunidad quienes realizan a lo largo de estos días este ritual de purificación de 206 huesos que conforman el esqueleto humano, de los que 26 conforman todo el cráneo, 6 los oídos, 41 de la cara, 26 de cada pie y 26 cada una de las manos, los cuales son acomodados cuidadosamente en el interior del cajón con las extremidades a los costados y el cráneo mirando de frente mirando hacia la salida del sol.

La limpieza se realiza a lo largo del día y concluye con el ocaso del sol. Todos llevan a cabo el embellecimiento de los huesos una semana antes a la gran fiesta del reencuentro. Durante los días previos el panteón luce pletórico de veladoras y para el primero de noviembre se organiza el gran desfile en honor a las santas ánimas.

La calle principal del poblado es abarrotada por hombres, mujeres y niños que ataviados con ingeniosos atuendos mortuorios caminan en procesión hacia ese gran encuentro de fiesta entre vivos y muertos.

Durante el trayecto se deja sentir el ruido de la caracola y el tunkul que se confunde con el Ora pro nobris, en tanto que cientos de veladoras guían el camino de los dolientes, de los festejantes, pero también de aquellos que no se ven materialmente pero que han llegado puntualmente a la cita anual.

RESPETO A SUS MUERTOS

En Pomuch este año por lo menos una familia no elaborará pibipollos en su morada, la muerte del patriarca ha sido reciente y por tradición hay que respetar los tiempos, porque de acuerdo a la creencia familiar excavar en el patio de la morada del difunto implica desenterrarlo, algo así como una profanación. Sin embargo no existe impedimento para preparar pibipollos en otro patio o simplemente comprarlos o encargarlos para reunirse familiarmente en torno a una mesa, pero Doña Geny prefiere respetar los tiempos y este año no habrá ningún festejo del Día de Muertos.

Eso sí, asegura, que no faltará el altar con las viandas y las bebidas que al difunto le encantaba degustar en vida, incluyendo su pibipollo, pero seguramente el aroma y el olor que despedirán no será el mismo al que usualmente estaba acostumbrado.

Habrá entonces que esperar el próximo año para reanudar la tradición familiar y dos más para que la osamenta del difunto sea también embellecida y depositada en el interior de una caja forrada por una sábana blanca como símbolo de purificación eterna. (Hubert Carrera Palí / Especial para EL SUR)