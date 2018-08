La Reforma Educativa ya ha dado avances

El secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán, señaló que ante el nuevo gobierno federal y las constantes declaraciones sobre eliminar la reforma educativa, esta se debería analizar en sus diversas vertientes, ya que, pese a muchos temas que se manejan en contra de ella, se han tenido avances significativos en diversos temas como la actualización de maestros, mayor inversión de infraestructura y equipamiento escolar, por lo que se debe esperar hasta que este gobierno inicie y checar qué es lo que procederá.

En entrevista, referente al tema de la evaluación docente, dijo que, específicamente en Campeche, el 90 por ciento de los evaluados han aprobado desde el 2015 que se inició esta práctica, y de estos, el 60 por ciento lo ha hecho con resultados que van de bueno a destacado o sobresaliente, lo cual habla de un buen resultado y desempeño de los maestros campechanos, ya que, mientras que el 10 por ciento de maestros que no lo han aprobado, solamente 16 han estado en su tercera oportunidad sin haberla aprobado, lo cual es un número muy menor.

Recordó que, según la ley, cuando una persona reprueba no trae como consecuencia el cese ni pierde su empleo, ya que se le dan tres oportunidades que, en caso de no pasarlas, lo que procederá es el cambio de funciones, ya no estarán frente al grupo, y estarán en cuestiones administrativas para no afectar a la educación de los niños. Por lo que mencionó que en Campeche solamente 6 personas han sido cesadas, debido a que se opusieron a ser evaluadas y al no tener una causa justificable para evitar dicha evaluación, conforme a la Ley se les cesó.

“De 3 mil personas evaluadas, 16 no han aprobado su tercera y última oportunidad, y solo 6 han sido cesadas, pues las consecuencias negativas de los derechos laborales adquiridos por los docentes son menores; por lo contrario, es mucho mayor el número, cerca de 200, que por su mismo desempeño han obtenido aumento salarial, aumento de horas laborales, aumento en compactaciones, entre otras”, especificó

Argumentó que han sido más beneficios para los docentes que las consecuencias negativas las que han obtenido, ya que, conforme pasa el tiempo, se van logrando mejores resultados de los maestros desde el 2015 a la fecha, con resultados de bueno, destacado y sobresaliente que trae consigo las mejoras antes mencionadas.

Al recordar que la reforma ha traído consigo diversos beneficios como inversión en infraestructura y recursos para mejoramiento de escuelas desde el ámbito estructural, hasta la capacitación de maestros y equipamiento para los alumnos, por lo que se debe analizar si de eliminará toda la reforma o solo el ámbito de la evaluación docente, ya que se había mencionado que se buscaría eliminar el cese de los docentes ante la evaluación docente.

Así mismo en el tema de los maestros campechanos que piden que se aplace la aplicación de la evaluación docente, dijo que esto no es competencia de la secretaria a nivel estatal y solo será a nivel federal que se pueda dar algún cambio al respecto.