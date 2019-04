La Resurrección es la esperanza del hombre: FGG

“La resurrección de Jesús demuestra que la muerte no ha podido con él, pues Dios lo ha resucitado”, expresó el obispo de Campeche, José Francisco González González durante la misa del encendido del Cirio Pascual.

Durante la misa efectuada en la Santa Iglesia de Catedral dijo que la idea de resurrección de los evangelios se expresa con dos términos, despertar y levantar, los cuales hacen entender como si Dios bajara y resucitara a Jesús.

-Resucitar es ser exaltado, es resucitado ser levantado del poder de la muerte y cuando se resucita al tercer día está bien decir que es el día decisivo luego de los días de sufrimiento -señaló.

Mencionó que Jesús al tercer día ha entrado en la salvación plena, por lo que los seres humanos aún están en la prueba y sufrimiento, pero con la resurrección de Jesús ya amaneció el tercer día.

Monseñor González González dijo que la resurrección es algo que le ha sucedido a Jesús y no es la imaginación de sus seguidores y no es un contagio colectivo, por lo que se tiene que vivir la alegría de Dios.

-Esa resurrección no es retorno a la vida anterior a la tierra, pues uno no regresa a la vida biológica, la resurrección no es la reanimación de un cadáver es mucho más -puntualizó

Ante los feligreses que se dieron cita en el santuario, dijo que Jesús entra en la vida con mayor fuerza de Dios, por lo que vive en Dios y vivir ahí es alegría que no tiene fin, es vivir en la luz que no tiene ocaso.

Expresó también que se acompañe a los jóvenes que realizarán la marcha de la alegría en algunas calles del Estado, pues quieren dar muestra que vivir en dios es vivir en la alegría.

Finalmente, deseo a todos los feligreses ahí concentrados unas felices pascuas.

