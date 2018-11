La transformación debe iniciar con los indígenas: CMU

La cuarta transformación no avanzará si antes no se escucha la voz de los pueblos originarios de México

“La cuarta transformación no avanzará si antes no se escucha la voz de los pueblos originarios de México. La ley que crea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas no es una concesión generosa, sino una exigencia histórica”, expresó la diputada local Claudia Muñoz Uicab.

Con la representación del Congreso del Estado para asistir al Foro de Consulta Indigenista celebrado en Valladolid, Yucatán- Muñoz Uicab explicó que en breve será discutido el presupuesto federal de la nueva institución y los mecanismos de su funcionamiento. “Esperamos justicia”, dijo.

A su vez, la presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Irma Juan Carlos, señaló ante más de 800 representantes indigenistas, que “ya es hora que se escuche la voz de las comunidades del país y hacer leyes que respondan a sus necesidades”.

Este ejercicio de consulta fue organizado por el Congreso de la Unión. Previo al inicio de la mesa plenaria, los visitantes presenciaron una ceremonia maya encabezado por un sacerdote para pedir que el foro sea un éxito, tal como sucedió.

Las mesas de trabajo estuvieron coordinadas por maya parlantes de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Se analizaron la naturaleza, objeto, funciones y órganos de gobierno del nuevo Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que sustituirá a la hoy denominada CDI.

Destacó, asimismo, la presencia de Felipe Juárez Ramírez, representante del pueblo Chol de Calakmul, así como la participación de la senadora Xóchitl Gálvez, secretaria de la Comisión de los Pueblos Indígenas en el Senado de la República.

También estuvieron Juan Gregorio Regino, director General del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali); José Isabel Sulub Cima, del Pueblo Maya Peninsular (dignatario maya).