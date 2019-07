La unidad y respeto, lo importante: AMC

Bien lo decía Luis Donaldo Colosio, jala más el ejemplo que la palabra, y aquí está el ejemplo del priismo, no solo en Campeche sino a nivel nacional, aquí está la fuerza de la militancia, aquí está el priismo que me hizo gobernador, expresó Alejandro Moreno Cárdenas, en su mensaje inicial desde la Unidad Deportiva “20 de noviembre”, como candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Acompañado por su compañera de fórmula Carolina Viggiano Austria, candidata a Secretaria General, y a un mes de haber solicitado licencia para separarse del cargo de gobernador de Campeche, Moreno Cárdenas fue recibido en casa, entre porras y aplausos de hombres, mujeres y jóvenes que acudieron puntuales a la cita.

A 18 días de haber iniciado proselitismo, visitando a priistas de todo el país para dar a conocer sus propuestas de campaña y agenda partidista, enfatizó que aunque el PRI vive los momentos más difíciles de su historia, necesita de todas y de todos los priistas para regresar a los orígenes, y para ser un partido que sepa ser oposición, que señale y que critique, porque los errores del gobierno en nada benefician a los campechanos. Pero, sobre todo que sea una alternativa para la sociedad.

Sostuvo que para ello es necesaria la reconciliación al interior del partido, pues aseveró, hay priistas que se sienten lastimados, utilizados, hechos a un lado y no tomados en cuenta. De ahí que lo más importante para quien desea dirigir al PRI, sea construir la unidad, promover acuerdos, diálogo y respeto a los propios priistas.

Con el respaldo de la militancia de toda la geografía estatal, hizo un llamado al priismo campechano a salir a votar el próximo 11 de agosto, y sumarse a los más de 6.7 millones de militantes que participarán en el proceso interno para la renovación de la dirigencia nacional.

-Ahí está el compromiso de Campeche de poner el ejemplo a nivel nacional de salir a votar ampliamente, que me den su respaldo y confianza y ganemos contundentemente. Se los pido con mucha humildad, respeto y con el corazón en la mano.

Recalcó que tienen el compromiso tanto él como su compañera de fórmula, de construir el PRI del siglo XXI, un PRI democrático, competitivo, que le abra las puertas a los jóvenes y mujeres.

Moreno Cárdenas hizo énfasis en señalar que se vive un México de cambio y de preocupación por parte de las familias, “están angustiadas, no hay crecimiento económico, no hay generación de empleo ni para los jóvenes ni emprendedores. Hoy, el Gobierno nos ha quedado mucho a deber, porque prometen mucho y no cumplen nada. Necesitamos un partido que señale y levante la voz; no un PRI mudo que no hable y no critique”, expresó.