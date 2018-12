Labor legislativa sigue su curso: Gómez Saucedo

Aunque recién se integró a la LXIII Legislatura del Congreso del Estado y concluyó el primer periodo ordinario de sesiones, el diputado Antonio Gómez Saucedo destacó que la labor legislativa sigue su curso pese al periodo de receso.

“Nos daremos la oportunidad de dialogar con diversos grupos de la sociedad civil para conocer sus preocupaciones y demandas y convertirlas en buenas propuestas legislativas”, explicó.

Lamentó que haya legisladores que solo busquen foco y usen la tribuna para intereses personales, y emprenden debates estériles.

“Lejos de abonar temas positivos, únicamente se enfrascan en temas políticos. Se habla de todo ahí, el tema de los caracteres personales, de las alusiones y esto demerita la labor legislativa, nosotros antes de tomar nuestro papel como legisladores desde el partido hicimos en su momento un exhorto al diputado presidente de la junta de gobierno y a los representantes de las fracciones parlamentarias para que dejaran de lado este tipo de actitudes y elevaran el nivel”.

En ese sentido, reconoció hubo buena respuesta, pues ya hay más propuestas y más debate razonado, “eso solo se logra señalando pero con argumentos y no solo con detrimentos”.

Enfatizó que los descalificativos no dejan nada bueno, no dejan avanzar al Estado, por lo que reiteró su compromiso de legislar a favor del pueblo y para el pueblo, impulsando una agenda que en verdad sea benéfica.

