Lamentable la actitud de Eliseo Fernández: CCB

Tras reconocer la labor periodística, que son un importante vínculo con la sociedad, el candidato al Senado de la República, Christian Castro Bello, lamentó la actitud prepotente y altanera del diputado panista Eliseo Fernández Montufar, quien recientemente lanzó acusaciones en contra de representantes de los medios de comunicación.

En entrevista, subrayó que en lugar de pelear con reporteros, el aún legislador local busque dividir a los campechanos, y sobre todo, denostar la labor de los profesionales de la comunicación.

Tras enfatizar que todo trabajo es digno, externó su total respaldo a la labor periodística, al señalar que sin los medios de comunicación la población no se enteraría de lo que ocurre en el Estado o en el país.

-Yo siempre he dicho que es lamentable, todos los trabajos son dignos, y el que hacen ustedes es un trabajo responsable y muy importante porque al final de cuentas sin ustedes nuestros trabajo no se daría a conocer, nosotros no estamos en la misma sintonía, repito, es una actitud lamentable, pero ya saben cómo es el candidato -puntualizó.

Por otra parte, a cinco días de haber iniciado su campaña, Castro Bello señaló que las propuestas están derivando del sentir ciudadano, y aseguró que a diferencia de otros candidatos no caerá en descalificaciones.

“Continuaremos con nuestra labor, tenemos una agenda llena, completa y bien establecida, ya lo hemos hecho muchas veces pero ahora lo haremos como candidatos y le vamos a dar las vueltas que sean necesarias a la entidad, para que los campechanos sepan que estaremos trabajando por ellos”.

Reiteró que su campaña será de cercanía con la gente, ajena a falsas promesas, porque la gente está harta de políticos que prometen y no cumplen. “Ya basta de políticos que en campaña dicen que apoyarán a la gente y luego no lo hacen”, enfatizó.

De verse favorecido con el voto de los campechanos el próximo 1 de julio, anunció que estaría creando una casa de gestión en cada distrito federal, para que la gente pueda ir y esté en contacto directo con sus representantes populares.

“Hoy la gente lo que exige es estar cercanos a los ciudadanos y por ello seguiremos trabajando en todo el estado”, concluyó.

