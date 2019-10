Lamentable que gobierno federal discrimine a mujeres

Es muy lamentable que el Gobierno Federal discrimine a las mujeres indígenas al no otorgar recursos para proyectos productivos, señaló la diputada Claudia Muñoz Uicab, tras indicar que a la entrada de la actual administración muchos de ellos quedaron en proceso.

En entrevista, la diputada priista destacó que en las reuniones que están llevando a cabo un tema recurrente ha sido la falta de apoyo a las mujeres indígenas para proyectos productivos.

-Somos mujeres que tenemos proyectos productivos y que necesitamos las asesorías que habían de extensionismo de las dependencias federales, necesitamos terminar esos proyectos que dejaron a medias – recalcó.

Puntualizó que las mujeres indígenas están muy orgullosas de los logros que habían alcanzado, pero, ahora que fueron discriminadas no saben qué hacer.

“Nosotras producimos borregos, chihua, sembramos maíz, producimos muchas cosas las mujeres y no somos tomadas en cuenta”, manifestó.

Agregó han sido duramente castigadas por la 4T, y que la actual Comisión de Nacional de Pueblos Indígenas no tomó en cuenta a un 40 por ciento de las mujeres.

“Hay mujeres indígenas de los 11 municipios, somos muchas, más de 300 que hay en el padrón de apoyos y no fueron tomadas en cuenta”.

Mencionó que no se han quedado cruzadas de brazos, y ha acompañado a las mujeres indígenas ante la autoridad responsable de la CDI, “y nos dicen que no hay, porque dicen que hay corrupción, y no quieren nada con el pasado”.

Muñoz Uicab le dio el beneficio de la duda al presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que “él tiene deseos de servir y trabajar, pero, no lo apoya su gabinete. Esa es la verdad”, concluyó.

