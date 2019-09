Lamentable necedad de AMLO

Es triste y lamentable que el presidente Andrés Manuel López Obrador sea un necio y no cumpla su palabra, su informe dio vergüenza; habla de que ha generado empleos, pero su programa de “ninis” no significa eso, manifestó la diputada y dirigente de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UNTA), en Campeche, Etelvina Correa Damián.

Fustigó que los llamados “ninis”, que reciben una beca por parte del Gobierno Federal, no son empleados formales, sino para que aprendan y capaciten.

“Desde que entró este gobierno han despedido a mucha gente, mucha gente que tiene familia y que pagaba su ISR, todo es una gran mentira”, recalcó.

Señaló que el titular del Ejecutivo federal no se ha ocupado de cumplirle a los mexicanos con programas que incentiven la generación de empleos e impulsen la economía, también se ha olvidado del campo.

-Se acaban de publicar las reglas de operación del INAES y solo dirigirá sus apoyos para dos municipios en el Estado, para Calakmul y Candelaria, y solo para semillas de chigua y calabaza – precisó.

Enfatizó que los programas federales están retrasados y mientras todavía van a entregar las semillas, muchos están cosechando en Calakmul, donde lo que más se necesita es el agua, agregó que no hay capacidad de la gente que están manejando estos programas.

En lo que respecta a la UNTA, destacó que han tomado acuerdos que echarán a andar, pues, advirtió no es el primer gobierno al que se enfrentan.

“Cuando se dio la transición con el PAN, y al final de cuentas el Presidente tuvo que darse cuenta de que estaba mal y rectificaron y al campo le fue bien; en este sexenio que terminó también le reclamamos, pero si nos daban”, acotó.

Asimismo, criticó el programa “Sembrando vida”, al señalar que debería ser “Matando vidas”, ya que están depredando y los campesinos verán la realidad, pues aquellos que no pudieron mantener sus cosechas, les quitarán el apoyo.

“Nosotros seguiremos insistiendo; la UNTA acaba de cumplir en agosto 41 años de vida y eso significa que tenemos la capacidad de sobrevivir como organización, pero, que le quede claro al Presidente, tendría que cambiar toda la Constitución para acabar con todas las organizaciones”, concluyó.

0 Share