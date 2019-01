Langosta controlada; sin riesgo para cultivos

Piden a la ciudadanía a no alarmarse, su presencia no provoca afectaciones a la salud hum

Tras la presencia y combate de nueve mangas de langosta en Yucatán, que se presentaron en forma adelantada desde noviembre de 2018, seis de las cuales se internaron en enero de este año a Campeche por la zona de manglares, puede señalarse que las acciones para su control han sido exitosas y no hay riesgo para los cultivos de temporal del ciclo Primavera-Verano, al tiempo que el personal técnico de Sanidad Vegetal por instrucciones del gobernador, Alejandro Moreno Cárdenas monitorea el insecto que este miércoles se presentó en terrenos cercanos al aeropuerto de la ciudad.

Sobre esto último, el secretario de Desarrollo Rural, Ignacio España Novelo, dijo que se trata de langosta migrante que ya había sido combatida, pero quedaron residuos que por los vientos imperantes se desplazaron a la zona urbana, por lo que aseguró que los técnicos del Cesavecam le dan seguimiento, para combatirla cuando se pose en un lugar donde pueda ser exterminada sin poner en riesgo la fauna doméstica.

El funcionario llamó a la ciudadanía a no alarmarse, pues la langosta está bajo control, su presencia no provoca afectaciones a la salud humana y al estar en la ciudad no constituye riesgo alguno para la producción agrícola.

Luego de las exposiciones sobre la situación actual del acrídido en los estados de peninsulares, se enfatizó que los integrantes de los organismos auxiliares en materia de Sanidad Vegetal lograron ubicarlo, confinarlo y combatirlo exitosamente en sus zonas gregarígenas de Yucatán, como también las mangas migrantes que se internaron a Campeche por la zona de manglares, por lo que se descartaron riesgos para los próximos cultivos, principalmente en el caso del maíz.

El subdirector de Campañas de la Dirección General de Sanidad Vegetal, Jesús García Feria, y el representante estatal del Senasica, Enrique Javier Sánchez Gómez, señalaron tres acuerdos adoptados durante la Reunión Regional Peninsular: mantener la efectiva coordinación peninsular contra la langosta, que ha sido determinante para mantenerla bajo control; que el personal técnico de Yucatán apoye al de Campeche para exterminar posibles residuos de las mangas que entraron a la entidad.

También, establecer un programa permanente de capacitación a los técnicos de los Comités de Sanidad Vegetal, con la participación del experto campechano que opera en Yucatán, Mario Antonio Poot Pech, y planear el uso de drones y nuevas alternativas tecnológicas, para mejorar el monitoreo, seguimiento y combate del insecto.

