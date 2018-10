Las elecciones ya pasaron, recuerda Méndez a partidos

El Partido Acción Nacional (PAN) no firmó la conformación de las Comisiones Ordinarias y Morena propone cambios para que se establezcan, por lo que el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanz, llamó a los diputados de las diferentes corrientes políticas a olvidar los resultados electorales y a cumplir con sus funciones de legisladores que los campechanos les confiaron, pues ahora se perderá una sesión para conformar dichas comisiones cuando ya se tenía un acuerdo el pasado miércoles en la noche.

Continuó explicando que se ha venido trabajando no de ahorita, por lo que es una situación que con todo y las cuestiones que se presentaron con los resultados electorales, deben trabajar en el consenso con todas las fuerzas políticas, desde tiempo atrás y como bien lo señaló el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, llevan tiempo trabajándolo para que en un momento decidan, o para que otro grupo parlamentario decida que esto no va.

Aseguró que pareciera que se trata de sacar alguna ventaja, pero, a fin de cuentas, lo han estado platicado y seguirán sentados en la mesa para que todas las fuerzas políticas que integran esta Legislatura, al menos tengan la representación en alguna Comisión. “Así se presentó, no fue del visto bueno de algún otro grupo parlamentario y volveremos a estar trabajando para concluir esta etapa de tener las Comisiones”, abundó.

No quiso señalar en qué Comisión no quedaron de acuerdo, pero mencionó que son puntos de vista, pero hasta el día de hoy por la mañana no se preveía ningún tipo de contratiempo, pues los grupos parlamentarios estaban de acuerdo, incluyendo al coordinador de Morena, por lo que algunos legisladores que manifestaron que no les parece que después de estar trabajando, de repente surja alguien que diga que no le parece y esto genere controversia.