Layda Sansores, con doble moral y mala memoria: Plata González

Carlos Sansores Pérez no era millonario antes de ser gobernador y aún cuando no terminó su periodo de seis años, llegó a ser de los hombres más ricos de Campeche, aseveró el ex dirigente de Movimiento Ciudadano, Carlos Plata González, al señalar que la senadora Layda Sansores San Román, además de doble moral, tiene mala memoria.

“Critica las fortunas de gobernadores o políticos del país pero, cuidado, porque su papá antes de ser gobernador no era millonario, y, sabemos de las grandes extensiones de tierra en Champotón, Campeche y en todo el Estado y fuera de éste”, enfatizó.

En entrevista, recalcó que Layda Sansores critica el incremento en el precio de la gasolina, pero nada dice de sus gasolineras, aunque niegue que son de su propiedad.

“Es infantil decir, esto no es mío son de mis hijos, lo mismo que Andrés Manuel, lo pone a nombre de sus hijos y entonces no tiene nada. Eso es verdaderamente ridículo”, expresó.

Y en ese sentido, opinó que “hay actores políticos que descalifican las medidas de austeridad, critican, pero no aportan, no son capaces de poner un peso de su bolsa o de su sueldo”, acotó, y agregó que legisladores y senadores deben sumarse, así como partidos políticos, presidentes municipales, gobernadores y funcionarios de primer nivel del país.

“La propuesta de reducir en 50 por ciento el salario de los partidos políticos es buena, porque consideramos que son tiempos difíciles para el país, y debemos poner nuestro granito de arena”.

Por otra parte, de las críticas surgidas por la creación del Partido Liberal Campechano que encabeza, Platas González respondió tanto a Morena como al Partido Acción Nacional, que no se trata de ningún partido “fantasma” y que el constituirlo no tendrá ninguna afectación para el pueblo de Campeche, porque hay una partida presupuestal para este propósito. “Lo que va a pasar es que ese recurso se dividirá entre uno más y son los cauces democráticos que tenemos en nuestro estado y el país. No seremos una carga más, como aseguran nuestros detractores”, acotó.

Por lo que, pidió a quienes así se expresan que primero resuelvan sus asuntos internos y luego hablen de los demás.

Declaró que la figura de candidaturas ciudadanas son insuficientes, pero, sobre todo, por la cantidad de requisitos que les piden, incluso más que a los propios partidos políticos, por lo que ahora más de 2 mil 500 ciudadanos apoyan su nueva propuesta para crear el Partido Liberal Campechano.

Plata González responsabilizó al ex gobernador Frenando Ortega Bernés de meter las manos en el pasado proceso electoral, para beneficiar a Morena y al PAN.

“Dijimos hace tiempo que en las casillas en las que menos encontraron 48 votos, esos no se contaron ni sea anularon; si se apertura todas las casillas hubiese estado el registro del anterior partido y un representante en el Congreso”, concluyó.