Lazarus abusa al elevar el impuesto predial

El alcalde es un político lleno de mentiras

Molesto a las puertas del Palacio Municipal, Julio Antonio López Mateos , vecino del fraccionamiento Malibrán, denunció la ignorancia e incongruencia del alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus quien pregona el pago del impuesto predial, pero le incrementan hasta un 200 por ciento, refirió que él pagaba tres mil pesos en el 2016 y ahora pretenden cobrarle 9 mil, además que la calle donde vivió no cuenta con los servicios públicos y está en mal estado.

El ciudadano quien se dijo ser habitante del Fraccionamiento Malibrán, donde la calle 35-A se encuentra en mal estado, además está llena de baches y pese a que han cumplido con el pago de su impuesto predial el año pasado, hasta la fecha no han cumplido su palabra que todo aquel que cumpla con el pago de sus impuestos como ciudadanos, tiene los derechos a una mejor calidad de vida, pero asegura que el alcalde es otro político más lleno de mentiras.

“Vivimos en condiciones deplorables, no es congruente vivir así, y que nos quieran cobrar altas sumas económicas de predial, este gobierno no da buenos servicios públicos ni hace obras de calidad, sumado a la inseguridad que se tiene en la zona donde nuestros impuestos se hacen en beneficio de otras personas”, subrayó el ciudadano.

Criticó la pavimentación de concreto hidráulico de la calle 35-A, pero en la colonia San Agustín del Palmar, arteria que no se encontraba en mal estado, pero como en esa calle vive la diputada local Ileana Herrera Pérez, la están pavimentando no solo esa, si no todas las que están alrededor de la vivienda de la funcionaria pública, que ahora fue favorecida por el alcalde de Carmen.

Concluyó señalando que por eso la gente no quiere pagar, es muy excesivo el cobro del impuesto predial, sumado a que siempre se favorece a los allegados del alcalde, claro ejemplo el de la diputado quien debe velar primero por la necesidad del pueblo y luego por la de ella, pero vemos con tristeza que los político nunca cambiaran, serán siempre los mentirosos.