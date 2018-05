Lazarus amenaza a los concesionarios de la Isla

Sin pudor alguno y haciendo valer la ley a su manera, el Presidente Municipal y candidato a la reelección del Partido Acción Nacional (PAN) Pablo Gutiérrez Lazarus, obligó a los concesionarios del transporte público municipal a colocar en sus unidades publicidad de su campaña proselitista, o de lo contrario tomaría represalias en su contra.

Hasta la redacción de nuestra casa editorial EL SUR, y en anonimato por temor a que el edil panista se exceda aún más en sus facultades como Alcalde, los transportistas externaron su molestia ante este tipo de prácticas “impositoras”, tan comunes en la administración de Gutiérrez Lazarus.

“Con la amenaza de ir por tres años más, Gutiérrez Lazarus ha mantenido bajo su yugo no solo a la sociedad carmelita sino a los propios empresarios, por lo que le vale hacer campaña a costillas del pueblo y al usar recursos del erario público para costearse su campaña proselitista”, externaron los inconformes.

Si bien la revocación que recientemente emitió la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) con sede en Xalapa, pueden hacer campaña hasta en horario de oficina y días laborales, no significa que se costee sus intenciones de reelegirse con recursos del erario, como lo aseguraron los trabajadores de la Comuna, que han manifestado que el Presidente en turno se despacha con la “cuchara grande” y no pone reparos cuando se trata de satisfacer sus caprichos, pero cuando se trata de las necesidades del pueblo se hace de la vista gorda.

Dijeron que aunque en sus redes sociales, el edil excusa que, “seis años de saqueo no se comparan con tres años del trabajo incansable con toda la ciudadanía”, no puede tapar el sol con un dedo o intentar engañar una vez más a los carmelitas excusando su incapacidad bajo argumentos de que no lo dejaron trabajar, porque eso nadie se lo cree.

“Dice que los resultados no han sido producto de dádivas o regalitos sino del trabajo, de los hechos y las realidades, esos que valen más que mil promesas…, pero, por favor, los carmelitas sabemos que es solo un títere de Juan Mendoza Vior”, asuraron los inconformes.

Finalmente y ante los atropellos del alcalde panista pidieron a las autoridades, principalmente a la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) y a los diputados locales que no se olviden del pueblo carmelita que cayó en manos de Mendoza Vior y Pablo Gutiérrez, que además de todos lo señalado, emprendieron una cacería fiscal contra los comerciantes organizados, fijos, semifijos y ambulantes, para recaudar recursos para la campaña del alcalde con miras a reelegirse.