Lazarus no tiene el apoyo ni de su padre

Tomás Enrique Gutiérrez Pérez, padre del presidente municipal Pablo Gutiérrez Lazarus que busca la reelección, y actualmente coordinador de campaña de Pedro Hernández MacDonald, candidato independiente a la alcaldía de Carmen, aseguró que no comparte el proyecto de su hijo, pero esto no delimita que le tenga cariño a su vástago, pero sus ideales son otros en busca del verdadero beneficio de los carmelitas.

Tras ser cuestionado por qué Pablo no y Pedro si, Gutiérrez Pérez dejo en claro “mi hijo tiene mi cariño, pero no mi respaldo en este proceso electoral”, subrayó y aseguró que no comparte un gobierno autoritarito y sobre todo con falta de humildad, por lo que busca opciones diferentes y no pertenecer a un partido político donde estos imponen a sus candidatos a su conveniencia.

Dijo que no está de acuerdo que Ciudad del Carmen reciba migajas de todo lo que ha aportado al país, Pemex continúa produciendo petróleo y estos no aportan lo que se requiere en favor de las necesidades de todo el municipio, que está hundido en el total olvido.

Reiteró que Pemex continúa extrayendo crudo y generando ganancias pese a que se diga lo contrario, hay generación de recursos económicos, que se van a la federación y no se quedan en Carmen.

Indicó que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, le presentaran el proyecto de que Carmen sea el Estado numero 33, dejar de depender de la identidad campechana y no recibir más migajas, por lo que harán llegar esta necesidad para que los recursos que se generen en el municipio se queden y no se reparta a otro lados donde no hay necesidades.