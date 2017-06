Lazarus aspira a reelegirse

“El alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus debe sacudirse de Juan Mendoza Vior, ese empresario que no le hace ningún favor al edil, si quiere reelegirse como presidente que no sería nada mal, debe quitarse un lastre que arrastra desde el 2015”, subrayó el ex senador del Partido Acción Nacional, Jorge Nordhausen González, tras ser cuestionado en cuanto a la presunta reelección del edil.

Polémico por sus declaraciones pero que ha puesto en sus lugar a muchos dentro del mismo Acción Nacional, el ex-senador significa que el trabajo que realiza el alcalde se ve reflejado en las calles de la ciudad, sin embargo, carga con una enorme cruz.

“Ningún gobierno es perfecto, en el Partido Acción Nacional tenemos un lastre que sacudirnos y ese es el señor Juan Mendoza, aquel que se deslinde de Juan Mendoza, ténganlo por seguro que va a ganar, el alcalde Gutiérrez Lazarus tiene ese pendiente”, aludió de manera segura en contra de quien se dice manipula las arcas municipales.

Durante el año y ocho meses de la administración 2015-2018, Jorge Nordhausen ha señalado en redes sociales , que la ingobernabilidad que se vive en el municipio de Carmen, obedece a la intromisión e influencia de Mendoza Vior sobre el alcalde Pablo Gutiérrez, que ha creado además una maraña de influyentísimo para asignar obra pública a empresarios políticos y en estado de rendición de cuentas no muy claras para algunos cabildantes.

Dijo que en Campeche dicen que mis palabras son noticia, sólo les puedo decir que no hay que quedarse callado, hay que decir las cosas de manera directa a quienes afectan el trabajo de otros, el presidente municipal tiene mucho por hacer y lo principal ya se los he dicho.

El ex-senador panista dijo que las aspiraciones del actual presidente municipal, podrían truncarse si insiste en mantenerse cerca de Juan Mendoza, que sólo ha traído perjuicios a la administración municipal, por lo que el edil debe desligarse por completo de esta persona, afirmó Jorge Nordhausen González.

Dijo que lejos de Juan Mendoza, la administración municipal marcharía mucho mejor y con mejore futuro para esta isla, cuyos ciudadanos, merecen ser atendidos y escuchados.

El panista dijo que hay un buen trabajo de la administración municipal, pero sería mucho mejor, si el alcalde trabajará sain la influencia de esa persona.