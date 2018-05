Lazarus en campaña y no resuelve carencias

Vecinos de Tierra y Libertad denuncian que desde hace 15 días no tienen agua potable, mientras que el alcalde en lugar de atender problemas, anda en proselitismo en busca de la reelección

Habitantes de la colonia Tierra y Libertad denunciaron la carencia de agua potable, señalando en casi mil viviendas desde hace más de 15 días no reciben el vital líquido, por lo que molestos recriminan la falta de solución a este problema que se registra constantemente en su zona habitacional, acusando al edil de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, que prefiere regalar molinos, bicicletas y chancletas, que solucionar el problema de la falta de un elemento tan indispensable.

En lugar que el actual alcalde y candidato a la presidencia municipal ande regalando molinos, triciclos y bicicletas, es más urgente que resuelva el problema de escasez del agua potable, que no solamente es en la colonia Tierra y Libertad, sino en las demás colonias aledañas.

Así lo manifestó enojada y preocupada Silvia de la Cruz Jiménez, vecina de ese sector de la isla, asegurando que si en más de dos años al frente de su gobierno no le cumplió al pueblo de Carmen, menos cumplirá en los próximos tres años, requerimos que el edil en lugar de andar de dadivoso, solucione los problemas de las colonias y de los ciudadanos, afirmaron.

Son más de dos semanas que no hay agua potable y no se puede ni lavar trastes, ni la ropa de los niños que necesitan ir a la escuela, por ello exigimos Gutiérrez Lazarus que nos cumpla con su trabajo, porque cuando necesito de los votos hace tres años acá anduvo y en esta contienda rumbo a su reelección con todo el cinismo y como burla a los ciudadanos, vino nuevamente a buscar el voto.

“Actualmente anda preocupado en busca del voto, en lugar que se enfoque a resolver las necesidades de la colonia. No es justo que los ciudadanos estemos padeciendo esta escasez del vital líquido, cuando él anda por la calle pidiendo el voto, prometiendo cosas que no va a cumplir, pues en más de dos años en el cargo no le ha cumplido a los ciudadanos de este sector”, precisó.

Por su parte, Alejandra González Baqueiro, dijo que en la colonia Tierra y Libertad son alrededor de mil familias las que se ven afectadas, pero la cifra podría triplicarse por las demás colonias aledañas.

En tanto, Esteban Fernández Zamudio, indicó que no hay agua en las tuberías, pero lo que nunca falta y llega de manera oportuna es el recibo para pagar el servicio que no te brinda el Sistema Municipal del Agua Potable.