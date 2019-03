Lazarus endeudó a Carmen por más de 400 mdp: Rosas

El munícipe carmelita Oscar Rosas González, señaló que a pesar del laudo millonario que dejó la anterior administración han tratado de cubrir las cuotas mensualmente con el IMSS

San Francisco de Campeche. Carmen es el municipio más endeudado del país por concepto de las obligaciones del seguro social, ya que de acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tiene una deuda de 401 millones de pesos a consecuencia de la irresponsabilidad de la administración que encabezó el panista Pablo Gutiérrez Lazarus, reafirmó el alcalde, Óscar Rosas González.

Entrevistado en el aeropuerto de esta ciudad capital “Ing. Alberto Acuña Ongay”, luego de haber viajado a la Ciudad de México para acudir a una reunión de alcaldes con la secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero, donde se tomaron acuerdos importantes sobre mayores recursos para los municipios que tienen actividad petrolera y flexibilidad en las reglas de operación, mencionó que fueron más de 14 amparos que el exedil ocupó para no pagar ninguna de las obligaciones que tenía que hacer, poniendo en riesgo la seguridad social de los trabajadores de la Comuna.

Sin embargo, en esta nueva administración tuvo que firmar un convenio con el IMSS en el cual lo obliga a pagar cada mes, “todo ese cúmulo de deudas que se generaron más recargos representa la gran mayoría del laudo del municipio, tenemos que pagar mes con mes esas cantidades que con el Seguro Social convenimos”, destacó.

Refirió, que es una deuda muy elevada pero que han tratado durante estos meses aplicarse en el tema administrativo para que el dinero sea suficiente y puedan atender los servicios públicos, realizar obra pública y reforzar la seguridad, “en Carmen seguimos avanzando, los pronunciamientos son claros, no me gusta quejarme y hay que dejar claro que fue lo que ocurrió al principio de la administración.”

Ante, ello la Contraloría Municipal está llevando a cabo un procedimiento para interponer la denuncia a quien resulte responsable ante las autoridades judiciales, donde actualmente la Tesorería está revisando y observando en que fueron aplicados 350 millones de pesos que se encontraron.

“Según la tesorería no fue lo correcto, entonces se presenta una denuncia a la Contraloría en contra de quien resulte responsable no hay una persona en específico pero ahí se van hacer las investigaciones, también se significan mucho 17 millones en el cual el Ayuntamiento cobró pero no depositó, pero una vez que se tengan los resultados de las investigaciones, la Contraloría presentará la denuncia ante la autoridad competente”, recalcó.