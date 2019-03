Lazarus, implicado en el desvío de 33 mdp

La titular del Órgano Interno de Control, Norma Alfaro Pérez, descarto que haya alguna denuncia jurídica contra el ex alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus por mal uso de los recursos públicos

Con diversas investigaciones abiertas por irregularidades cometidas durante la pasada administración municipal que encabezó el ex alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus por mal uso de los recursos públicos, la contralora Norma Alfaro Pérez, titular del Órgano Interno de Control (OIC), dijo que hasta el momento, no se han presentado denuncias por estos casos, pero no descarta que una vez terminada la investigación se puedan iniciar los procesos legales.

Sobre la audiencia correspondiente al juicio de amparo promovido por el expresidente municipal Pablo Gutiérrez Lazarus, con el expediente 299/2019, contra el juez Primero de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, señaló que solo quiere indagar si hay alguna denuncia en su contra, quien la presentó y que es lo que dice el expediente.

La funcionaria al ser entrevistada dijo que el OIC ha ido resolviendo las inconsistencias que se presentaron en algunos casos dentro de los procesos de entrega recepción, por lo que actualmente se encuentran abiertos y sujetos a investigación 10 expedientes, de los cuales, hasta ahora no se ha concluido con ninguno, ni se han presentado denuncias por ellos.

“Las carpetas que se encuentran abiertas son por inconsistencias en los procesos de entrega-recepción, de los cuales, muchos de ellos podrían ser resueltos en los próximos días, sin llegar a las denuncias”, reconoció.

Explicó que el caso más avanzado y que podría dar resultados poco favorables para el ex alcalde es la investigación por el desvió de los 33 millones de pesos, que fueron mal utilizados pora el pago de multas y recargos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuando esto no se encontraba considerado dentro del Presupuesto Anual del Municipio.

Alfaro Pérez dijo que en el marco de esta investigación, se ha llamado a comparecer en reiteradas ocasiones al extesorero, Israel Medina Posada, el cual ha acudido para responder a las dudas que se mantienen sobre este caso, sin embargo, ha sido notoria la resistencia del ex alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, para explicar porqué hizo mal uso de estos recursos.