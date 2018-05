Lazarus, incapaz de regular el transporte

Los operadores de las unidades se la pasan jugando a las “carreritas” para ganar pasaje, poniendo en riesgo la vida de los usuarios

Las quejas contra el servicio del Transporte Urbano Municipal en la isla va en aumento, debido a la incapacidad del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, por meter en cintura a los conductores, denunciaron usuarios de la colonia Miguel de Madrid, señalando que a diario los “alocados” choferes ponen en riesgo la vida de los pasajeros.

En la colonia Miguel de la Madrid los usuarios de la ruta señalan que los choferes de las unidades de pasajeros no les importa el bienestar de las personas, pues se pasan los topes y baches a toda velocidad, indicó Gabriel Carrillo Pérez.

Afirmó que los conductores del transporte urbano se pasan jugando “carreritas” para ganar pasaje e incluso agarrándose a golpes porque alguno se le cerró a otro, todo ello ante la mirada de los pasajeros que no pueden reclamar nada, ya que el chofer los insulta o los baja del camión a empujones.

Viridiana Méndez Sánchez se sumó a la denuncia, explicando ha presentado numerosas quejas en el TUM, pero no hay respuesta favorable, el coordinador Ely García Bastos le indica que no tienen facultad para sancionar a los choferes o los concesionarios. Agregó que los choferes de la ruta Manigua-Miguel de la Madrid no respetan la tarifa a los alumnos pese a que les muestran la credencial escolar.

Son cafres al volante sin ninguna vocación de servir y manejando unidades en mal estado que ponen en riesgo la vida de los pasajeros, pues en la colonia Miguel de la Madrid es constante ver camiones que se quedan parados por fallas mecánicas.

Señalaron que actualmente el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus no ha mostrado ningún interés por regular el servicio de transporte urbano, pues está más interesado en su campaña política en busca de su reelección, lo cual difícilmente logrará, pues su trabajo ha dejado mucho que desear entre la población carmelita.