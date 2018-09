Lazarus no respeta leyes: Rodríguez E.

La secretaría general del PRD afirma que el alcalde en su desesperación por sus impugnaciones en busca de su reelección, se ha olvidado de sus verdaderas funciones, fomentando el odio contra otras autoridades

Es claro el marcado ejemplo que ha hecho evidente el alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, quien no respeta las leyes y sobre todo fomenta el odio en contra de otras autoridades, por lo que dentro de sus funcionarios y empleados no existe el respeto a los propios servidores públicos y ciudadanos.

Lucía Florentina Rodríguez Ehuán, secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de Revolución Democrática (PRD), lamento que entre los propios servidores públicos existan golpes y gritos de violencia.

Reiteró que es lamentable ver la postura del cabildo y del presidente municipal, por supuesto de ver que la institución como es el Ayuntamiento de Carmen este mancillada y sea violentada por cualquiera y que nadie salga a la defensa de esa institución tan grande, que es quien le da la tranquilidad y la certeza jurídica a un municipio como es Carmen.

“Creo que no es la persona, si no son los cargos, eso son las instituciones y veo hoy el espectáculo que arma un servidor público y que nadie haya salido a defender esa situación pues es bastante lamentable, porque no hemos visto a un presidente municipal que haya salido a decir que se han iniciado investigaciones para ver quién ha estado violentando el derecho que tiene un síndico jurídico de acudir a cualquier oficina pública en el Ayuntamiento para tocar temas relacionados con su trabajo”, subrayó.

Culpo al edil de ser el autor de este tipo de show que ha sido provocado también por un presidente municipal, que en lugar de estar en sus funciones hoy está viendo sus impugnaciones del nuevo cargo que cree poder ostentar.

“Creo que esta falta de capacidad del presidente municipal Pablo Gutiérrez Lazarus ha dado mucho que desear, pero además ha violentado la ley, por lo que pasará a la historia por ser el máximo violador de las leyes municipales en este municipio como es Carmen”, enfatizó.

Es triste ver que mientras los empleados se golpean, el edil este enfocado en buscar su reelección, sin darse cuenta del daño que le esta haciendo al pueblo del Carmen, al llamarlo a la confrontación, pero sobre todo a no respetar a la institución que encabeza, y que está llena de irregularidades y plagada de corrupción.