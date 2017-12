Le come Ku Herrera el mandado a Zavala

El dirigente estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Manuel Zavala Salazar, sigue de mal y de malas al interior de su partido, peleándose con quienes no comparten sus ideas, dividiendo a la poca militancia que les queda, ahora, el hoy nuevo miembro del Partido del Trabajo, Enrique Ku Herrera, le comió el mandado.

Y es que de acuerdo con el oficio del pasado 19 de diciembre de 2017, firmado por el coordinador nacional de Redes Sociales Progresistas, Rafael Espino de la Peña, Ku Herrera es designado “Coordinador Estatal de las Redes Sociales Progresistas del Estado de Campeche”, por encima de la autoridad de Zavala Salazar, hasta hoy presidente de Morena en la entidad, partido al que pertenece el precandidato Andrés Manuel López Obrador, en alianza con el PT y Encuentro Social.

La carta, que le da la autoridad al ex priista, ex perredista y ex panalista, Enrique Ku Herrera, es enviada con copia al “Coordinador del Proyecto Alternativo de Nación”, Alfonso Romero Garza, principal asesor de AMLO.