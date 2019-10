Lealtad, la carta fuerte de cualquiera que se dedica a la política

Al coincidir en que los campechanos confían en las personas que son claras en sus convicciones personales y políticas, militantes panistas demandaron a la diputada Karen Rabelo de la Torre decidir si es panista o militante de Movimiento Ciudadano.

El dirigente municipal del PAN, Josué Rodríguez Golib, expuso que hasta ahora la legisladora sigue firmando como panista, sin embargo, reconoció que no está afiliada al partido que le dio la candidatura a diputada local en 2018.

-No sé, entiendo que sigue siendo del PAN no ha presentado ninguna renuncia ella… tendría que verlo y platicar con ella… ella no ha tomado la decisión de afiliarse, tampoco ha dicho no al partido, dice que está esperando el momento y sigue pagando sus cuotas -declaró.

Por su parte, el diputado José Inurreta Borges se dijo sorprendido por el tuit del líder juvenil de MC en Aguascalientes, José Luis Proa, quien le dio una efusiva bienvenida a Karen Rabelo al partido naranja.

Aún así, consideró que ella debe aclarar su situación y no permitir especulaciones.

-Hay rumorcitos al respecto, pero sería bueno preguntarle a ella directamente ¿cuál es su decisión? Ahora sí todos tenemos derecho de tomar muestras decisiones respecto a nuestra realidad y lo que éste pasando, ojalá ella pudiera fijar su postura y aclararlo porque hay que decirlo claro ahorita, es un rumor -completó.

Quien también habló de esta situación fue el alcalde de Candelaria y uno de los más fuertes aspirantes panistas al 2021, Salvador Farías González, mencionó que lealtad en las convicciones políticas son la carta fuerte de cualquier persona.

“Yo soy panista y allí me voy a quedar como panista, porque la gente le tiene más confianza a la gente que dice soy panista, allí me quedo si me dan o no me dan allí me quedo, no me voy, es el problema que tenemos a nivel nacional los partidos, la falta de lealtad”, apuntó.

Rabelo de la Torre ganó la elección en el Distrito 02, y desde su encomienda emula a su amigo el alcalde Eliseo Fernández Montúfar, entre los mismos panistas se afirma es la favorita y delfín del edil, lo que lleva a responder a todas sus gestiones ignorando la de los otros seis Distritos, incluyendo los dos panistas.