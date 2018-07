Lento avance en cómputo de votos

Hasta el cierre de edición, el conteo en los consejos distritales y municipales se encontraba en el cómputo correspondiente de las actas de escrutinio, teniendo casi confirmados a los próximos diputados por los distritos 4,5 y 6, Álvar Ortiz Azar, Jorge Ortega Pérez y Karla Guadalupe Toledo Zamora de la coalición PRI-PVEM-PANAL; mientras que la contienda se encontraba cerrada entre los candidatos Lupita Torres Arango del PRI-PVEM-PANAL y Rafael Felipe Lezama Minaya, de Morena, por el Distrito 7, mientras que en los demás consejos distritales el proceso continuaba sin tener a virtuales ganadores.

Cabe destacar que se le entregó la constancia correspondiente como ganador a Emilio Lara Calderón del PRI-PVEM-PANAL por el distrito XVIII de Hopelchén, a la ganadora en el Distrito 02, perteneciente a la coalición PAN-MOCI, así como a María del Carmen Uc Canul de Morena, que recibieron la constancia correspondiente como alcalde de Tenabo y a José Dolores Brito Pech, quien fue candidato del PES a la alcaldía por Hecelchakán.

En entrevista, la consejera presidenta del IEEC, Mayra Fabiola Bojórquez González, detalló la etapa actual del proceso que se ha llevado durante la 26ª sesión extraordinaria con carácter de permanente, donde señaló, los consejos distritales y municipales están realizando sus labores, en cuanto el cómputo correspondiente, que es la sumatoria de los resultados consignados en cada una de las actas de escrutinio y cómputo que se instalaron en los correspondientes distritos.

Recordó que la ley prevé las causas o hipótesis con base en las que se puede volver a realizar el nuevo escrutinio y cómputo de un paquete e incluso las causas por las cuales se puede realizar un nuevo escrutinio y computo de todas la casillas, es decir voto por voto; siendo una de ellas que al final de la sumatoria de todas las actas la diferencia de votos entre los dos punteros de la elección sea menor del uno por ciento, por lo que inmediatamente se vuelven a contabilizar todas las casillas que se hubieran instalado en ese distrito o municipio con respecto a esa elección, recalcando que el fin primordial del instituto es el de salvaguardar la decisión de los ciudadanos por lo que llevaran las actividades correspondientes conforme a la ley.

IMPUGNACIONES

En el tema de las impugnaciones, señaló que los candidatos tendrán cuatro días a partir de que finalicen los cómputos en cada consejo, para presentar los juicios de inconformidad ante el Tribunal Electoral, según las 11 causales establecidas en la ley, aunada a lo que pudieran argumentar los partidos como agravio.

Resaltó que la declaración de una elección válida y un candidato ganador se realiza directamente en el consejo distrital o municipal y no por parte del PREP, que solo arroja tendencias y será hasta finalizar los cómputos correspondientes para inmediatamente convocar al o la candidata electa para entrega de la constancia correspondiente de mayoría, lo cual tiene plazo máximo establecido hasta el día sábado, sin embargo señaló que pudiera darse en el transcurso del día o los siguientes días.

PORCENTAJE DE PARTIDOS

En el tema de los partidos que pierden registro señaló que el computo aún no ha terminado y recordó que pese a tener todos los paquetes electorales no se tiene el total de actas computadas en el PREP, por lo que solo son parámetros de la votación y la autoridad no le ha dado la calidad de resultados oficiales al PREP, señalando que aún no se sabe el porcentaje real de los partidos políticos en la elección ya que faltan actas por computar, sin embargo adelanto que será este domingo cuando se realice el análisis de estos porcentajes en una sesión especial para determinar el porcentaje de votación de cada partido, lo cual servirá para determinar en algunos casos la conservación del registro y el cálculo de las prerrogativas del próximo año.

CARMEN

Señaló que en el caso específico del Ayuntamiento de Carmen es un tanto complicado, ya que se tienen prácticamente 3 partidos punteros y con márgenes de diferencia muy cerrados, por lo que obliga a ser más puntuales en el cómputo de estos votos y de ser necesario y encontrarse alguna causar para un nuevo escudriño y computo en el caso de la alcaldía se va a realizar para garantizar que el resultado final es el correcto y elección de los ciudadanos.

¿FUNCIONARIOS COLUDIDOS?

Ante los supuestos rumores de que hubieron funcionarios de casilla coludidos con partidos políticos en estas elecciones señaló que esto es un delito electoral, por lo que exhortó a quien tenga algún indicio de estas situación se acerque a la FEADE a emitir la denuncia correspondiente, ya que de no denunciar también se está siendo cómplice de esta situación.

E indicó que cada institución electoral tiene una atribución específica tal como el IEEC que tiene como responsabilidad la organización de las elecciones y realizar los cómputos finales de las elecciones que se llevaron a cabo, ya que no tienen atribuciones jurisdiccionales o penales.