Amigos de Rolando Zapata ganan las licitaciones en Yucatán

El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) en Yucatán, Carlos Ramírez Aguilar, denunció que la mafia y la corrupción que impera en la administración Estatal de Rolando Zapata Bello a perjudicado gravemente al sector empresarial.

“La mafia ha desplazado a muchos porque es mucho lo que se pide y no alcanza, hasta el 15 por ciento del costo de las obras; yo no he podido entrar porque no voy a trabajar para ellos, no voy hacer su empleado y “lame suelas” como sus amigos”, aseveró, “no me voy a prestar a la corrupción con la que se maneja Zapata”.

Remarcó que las licitaciones públicas están amañadas, carecen de transparencia y son dadas a los amigos del Gobernador y personas allegadas a las autoridades Estatales.

“Ya son seis años que no trabajo para el Gobierno, en algunas dependencias he dejado de trabajar porque no me he prestado a sus malos manejos. No tengo para pagarles las “cuotas”, eso es corrupción”.

Ante ello, refirió que la AMIC pide a los candidatos garantizar “piso parejo” para que el sector de la construcción no desparezca los “moches” y “diezmos” que tanto han perjudicado a la industria nacional y local.