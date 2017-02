Licitarán segunda etapa de la Ría; inversión de 45 mdp

now playing

Tras haberse concluido la primera etapa de modernización de la avenida Francisco I. Madero, mejor conocida como La Ría, la directora general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado (CAPAE), Rossina Isabel Saravia Lugo, destacó que en las próximas semanas iniciará la segunda etapa, pero, antes se dará el proceso de licitación. La obra contempla una inversión de aproximadamente 45 millones de pesos.

En entrevista, informó que la dependencia está a la espera de un oficio de asignación de recursos que debe salir en breve.

-Posterior a esto se realiza la licitación, que son aproximadamente 45 días para iniciar la segunda etapa -indicó y agregó que la obra de la Ría está a cargo de la CAPAE por tratarse de un dren natural de agua.

Subrayó la funcionaria que la primera etapa de la modernización de la avenida Francisco I. Madero fue por 200 metros lineales en la que se invirtieron 17 millones 500 mil pesos, mientras que en la segunda etapa, al ser más grande, se ejercerán alrededor de 45 millones de pesos.

-La segunda etapa de modernización de esta importante arteria está contemplado se termine durante este ejercicio de 2017, si se licita en febrero debemos iniciar a finales de marzo y terminar a más tarde en el mes de diciembre -puntualizó.

ANTE RECORTES, GESTIÓN

En cuanto al llamado “megadrenaje”, mencionó que este se concluyó, pero está el proyecto de una ramificación adicional de Miguel Hidalgo, en la que se invertirán cerca de 220 millones de pesos.

-Se está haciendo la gestión por parte de Conagua de ese recurso, pero con el recorte presupuestal que hubo de más del 70 por ciento a nivel general en todos los estados, se tiene que hacer a través de una gestión general y por ahora, estamos enfocados en las obras prioritarias como lo es el acueducto Hobomó, para traer agua de mejor calidad al municipio de Campeche; finalizar La Ría y ampliaciones del Sistema de Agua Potable, tanto en Escárcega, Champotón, Candelaria, Tenabo, Palizada, entre otros.

Declaró que con Conagua se están viendo afectaciones las plantas de tratamiento de aguas residuales, pero se están realizando gestiones adicionales por otros medios para no cambiar ninguna parte del programa y realizar todas las obras programadas.

-Como indica el señor gobernador, no decir que no hay recursos, sino ver de qué manera conseguirlo por otros medios y que se hagan las plantas y todas las obras que necesita la ciudadanía -apuntó.

Refirió que la Conagua está proporcionando 45 millones de pesos por parte de la Federación para obras de infraestructura y a través de la CAPAE un total de 220 millones de pesos.