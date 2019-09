Abrirá Liconsa centro de acopio en Palizada

El 16 de octubre próximo, llegaría a beneficiar hasta a mil productores de la región. Se concreta la respuesta a solicitud del gobernador Carlos Miguel Aysa González, hecha al presidente López Obrador

PALIZADA.- Al realizar por esta cabecera municipal una gira de trabajo con el gobernador Carlos Miguel Aysa González, el director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Ignacio Ovalle Fernández, anunció para el 16 de octubre próximo la apertura de un centro de acopio de Liconsa y la aplicación del precio de garantía del lácteo, que llegaría a beneficiar hasta mil productores de la región.

El encuentro con ganaderos, que ocurrió en las instalaciones de la planta procesadora de lácteos El Sueño Paliceño, se da en respuesta al compromiso que hizo hace cinco días el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la solicitud hecha por el mandatario de respaldar a los productores lecheros de Palizada.

Tras recorrer las instalaciones de la fábrica y sostener una reunión privada con Ovalle Fernández, alrededor del mediodía, Aysa González reconoció la voluntad política del presidente López Obrador para dar respuesta inmediata al planteamiento y sostuvo que es un hombre del sureste que está dispuesto a darle a Campeche y a los paliceños todo el apoyo, además es una persona de palabra que no ve colores ni partidos, sino el beneficio de la gente que más lo necesita.

“El domingo le pedimos al señor Presidente de la República que respaldara a los paliceños, el martes recibí la llamada de Ignacio para estar aquí y atender la instrucción presidencial; si el domingo no se hubiera dicho nada, no estuviéramos aquí y no estuviéramos comprando leche a los productores de Palizada”, apuntó.

Aseguró que si el campo está bien se progresa y las oportunidades que se generan no solo son para unos cuantos, sino para todos, por lo que apuntó es importante atender los desafíos del sector agropecuario como infraestructura, apoyos técnicos, investigación y transferencia de tecnología.

“No hay nada socialmente más justo que el dinero del pueblo regrese convertido en apoyos productivos y sea para el que menos tiene”, agregó.

Por su parte, el director general de Segalmex dio a conocer que el 16 de octubre se abrirá en Palizada un centro de acopio de Liconsa, con lo que se aplicará el precio de garantía en la compra del lácteo a los productores, establecido en 8.20 pesos por litro.

“Hemos anunciado la apertura del centro de acopio por indicaciones del presidente López Obrador, quien nos dijo que viniéramos para ratificar su compromiso con el gobernador, los campechanos y paliceños”, enfatizó.

El funcionario federal pidió a los productores pecuarios mantener la calidad del lácteo e ir incrementado el volumen de producción ya que de ser necesario se abriría una nueva área receptora, pues la actividad es determinante para cambiar la economía de Palizada y mejorar el bienestar de muchas familias.

Comentó que el presidente de México también ha establecido políticas agropecuarias relativas al precio de garantía para el arroz, el cual se pagará a seis mil 120 pesos la tonelada; para el frijol se ha determinado la cantidad de 14 mil 500 pesos por tonelada y el maíz se comprará a cinco mil 610 pesos la tonelada, más 150 pesos de apoyo por flete, para hacer un total de cinco mil 760 pesos.

Mencionó que Liconsa ha pasado de tener 47 a 80 centros de acopio en todo el país e inició la integración de un padrón de beneficiarios que estará conformado por pequeños y medianos productores.

Por su parte, Gerardo Mixcoatl Tinoco, subgerente de Programas de Abasto Social de Liconsa Campeche, calificó de muy buenas noticias para los productores paliceños que de todas las pruebas realizadas el 95 por ciento obtuvo muy buena calidad, y que el cinco por ciento que no pasó puede mejorar con buenas prácticas, cursos de capacitación y asesorías.

En tanto, el director de Operaciones de Liconsa, Bernardo Fernández Sánchez, explicó que a nivel nacional se capta actualmente leche en 11 estados y a principios del próximo año se llegará a 23, se estima obtener 50 por ciento más de producto y reducir en una proporción similar la importación del polvo.

A nombre de los productores de leche, la presidenta de la planta El Sueño Paliceño, Martha Patricia Arcos Hernández, agradeció el respaldo del presidente López Obrador y del mandatario Aysa González para que se pueda concretar la apertura del centro de acopio e impulsar la producción de quesos y sus derivados.

Asistieron, la delegada de los programas federales para el desarrollo, Katia Meave Ferniza; el secretario General de Gobierno, Pedro Armentía López; el titular de la SDR, José Ignacio España Novelo y la alcaldesa Maritza Díaz Domínguez.