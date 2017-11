Líder de Freciez pide cárcel para Lazarus

Por presunto desvío de 200 mdp

La historia se podría repetir, asegura el líder en Carmen del Frente Campesino Independiente “Emiliano Zapata” (Freciez), Rodolfo Marín Hernández, quien exigió cárcel para el presidente municipal Pablo Gutiérrez Lazarus, por el presunto desvió de 200 millones de pesos, lo que deja claro la historia del ex alcalde, y podría ser su compañero de celda del actual edil.

Debe ser castigado con cárcel por el daño social y económico que le está causando a la población – agregando- que Pablo Gutiérrez debe tener en cuenta que ya hay un ex alcalde con sentencia condenatoria y que puede correr la misma suerte.

Si al anterior alcalde le están dando 9 años dos meses de prisión por 9 millones de pesos que presuntamente desvió, a “Pablito mínimo deberán de darle 20 años de cárcel por los 200 millones de pesos, además de los 100 millones que su propia gente se embolso”, reiteró el dirigente campesino.

Argumentó que la corrupción continúa siendo un lastre que socava las cuentas bancarias del municipio de Carmen, porque los 200 millones de pesos que marcó la Auditoria Superior del Estado de Campeche (Asecam), sólo son la punta del iceberg que se asoma del mar.

Afirmó que si las autoridades continúan con las investigaciones, se encontrará más podredumbre, tráfico de influencias y manipulaciones a favor de los amigos y familiares de los funcionarios que tiene en su gabinete.

El grupo de poder dentro de la Comuna utilizó sus cargos para asignar al menos siete contratos a empresas fundadas por ellos mismos, por sus socios, por sus hermanos y por sus cuñados, que no cumplen con las normas gubernamentales.

Pero no se sabe el monto económico del daño, cuánto se embolso Norberto Rivera Maury, pues la Asecam no da la cifra de cada una de las obras asignadas por medio de vicios y sobornos, violando la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Campeche.

Durante los dos años de administración panista, sólo ha demostrado ser un gobernante incapaz y deshonesto, ya que no ha generado empleos, no ha dado vivienda a la gente de escasos recursos y cierran empresas por su política fiscal que raya en el terrorismo.

Además de que no ha podido luchar contra la inseguridad que impera en el municipio de Carmen, ya que todos los días se suscitan asaltos, robos, violaciones, la gente teme ser lastimada y la policía no hace nada, no tienen recursos para poder operar adecuadamente.