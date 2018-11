Liderazgo transforma la educación

El titular de la Seduc, Ricardo Medina Farfán, clausuró el diplomad LISTO, donde participaron 60 docentes

“Nadie puede dar lo que no tiene, no puede invitar a otros a hacer algo si no cree en sí mismo, ni puede impulsar a los demás, si no cree que el camino se puede recorrer y sortear, eso es lo importante de la propuesta educativa que LISTO nos presentó, para de aquí partir y tener la capacidad de transformar la comunidad educativa, de consolidar en ustedes esa figura de líderes e impactar no solo en su colectivo, sino en todo el sistema educativo”, este fue el mensaje que compartió el secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán a 60 docentes, que culminaron su participación, después de dos años, en el diplomado en Liderazgo Educativo (LISTO).

Ante el personal directivo, docente, y autoridades, el titular de la Secretaría de Educación de Campeche (Seduc), afirmó que el objetivo de esta actividad fue favorecer la transformación de la cultura escolar, ofrecer el aprendizaje de técnicas de coaching que refuercen sus liderazgos, tanto de forma individual o pequeños grupos a los encargados de los colegios.

Medina Farfán indicó que en estos tiempos es necesaria la labor directiva y docente, con una marcada tendencia a favorecer el trabajo en equipo, el manejo de conflictos y tener una visión clara, un manejo de liderazgo y capital humano en las escuelas y precisamente este tipo de diplomados permite fortalecer esta formación.

Por ello convocó a los asistentes a seguir en este camino de aprendizajes significativos, a trabajar en esta correcta toma de decisiones, en el autocontrol y la pro actividad, ya que solo esforzándose por ser mejores se podrán tener mejores resultados que beneficien a Campeche y al sector educativo.

“Y quiero compartir con ustedes una frase que escuché hoy precisamente durante la entrega de premios de la Olimpiada de Matemáticas de la que Campeche fue sede nacional, y que me gustó mucho: “el éxito en la vida no consiste en ganar todas las batallas sino no rendirse en las que valen la pena”, y por eso les invitó a que se apropien de ella, al final una de las batallas más importantes para librar siempre, uno de los servicios y temas más relevantes, siempre lo será la educación, y los que están aquí reunidos tienen el privilegio de prestar el servicio en algo que es importante y significativo”, agregó.

Por su parte, María Dolores González Aragón, directora de LISTO by Worldfund, reconoció el interés del Gobierno del Estado, y del titular de la Seduc, Ricardo Medina Farfán, por su pasión y sensibilidad por el tema educativo, aseguró que sin duda con estas acciones se tendrán resultado muy positivos en beneficio del sector en Campeche.