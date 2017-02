Lista Delegación Carmelita para fase estatal de la Olimpiada Nacional 2017

now playing

Las delegaciones carmelitas de tenis de mesa y voleibol de playa se encuentran listas para participar en la fase estatal de la Olimpiada Nacional 2017, en el Centro Deportivo de Alto Rendimiento (Cedar) en San Francisco de Campeche, informó la Directora del Instituto del Deporte y la Juventud de Carmen (Indejucar), Mayra Huerta Hernández.

Detalló que el contingente carmelita está integrado por un total de 23 competidores, ocho entrenadores y un delegado; y en esta ocasión será la primera ocasión en la historia de la Olimpiada Nacional 2017 que participará el selectivo isleño de Tenis de Mesa, considerando con esto que tendrán una tarea bastante difícil para demostrar su talento y capacidad.

En lo que se refiere a la delegación de Voleibol de Playa, indicó que la mayoría de los atletas que conforman el contingente carmelita ya tienen la experiencia de haber participado en años anteriores, por lo que se espera un buen resultado.

Y por último dio a conocer la lista de las duplas que participarán en la eliminatoria Estatal de las Olimpiadas 2017 de voleibol de playa: En la Sub 15 Femenil irán Paola Lorena Sánchez Rodríguez y Elidía Guadalupe Santiago Ovando, llevando como entrenadora a Adriana Ramos Solís; la Sub 17 Femenil estará conformada por Karen Guadalupe Fuentes Hernández y Samanta Fabián Sáenz, su entrenador es Eduardo Fabián Huerta; y en la Sub 19 Femenil competirán Krista Consuelo Damián Benítez y Giovanna Guadalupe Díaz Santiago, teniendo como entrenadora a Grecia Rivero Morales.

En la rama varonil, categoría Sub 15, la dupla la forman Axel Eduardo Cambranis Sosa y Jesús Elías Zepeda Martínez, siendo su entrenadora Aida Marentes; la Sub 17 la integra Alain Hernández Gómez y Luis David López Ascencio, teniendo como entrenador a Jaime Lazcano; y en la Sub 19, asisten José Luis López Xolo y Elías Marín Morales, y como entrenador, Cristy Laínez Jiménez.

En lo que respecta al Tenis de Mesa, en la Sub13 varonil, asistirá Arturo Buentello Rodríguez, Ángel Alberto Montiel Deara y Gabriel García Ramírez del Club Maderas; en la Sub 15 Varonil, competirán Isaías Alejandro Cámara López, Jorge Rodríguez Monge y Martín Francisco Jiménez Cruz; y en la femenil harán lo propio Wally Zavala Jiménez; la Sub 19 se integrará por Ángel Isaac Zavala Jiménez, Luis Ángel Pérez Cruz, Zabdiel Álvarez Michell y Kevin Llanos Pérez; todos ellos dirigidos por Domingo Trujillo Ancona y Francisco Jiménez Carrillo.