Llama AMLO al respeto y reconciliación

Para sacar adelante a México, “basta de gritos y sombrerazos2, expresó el Presidente de México durante un acto público en Torreón

Desde Torreón, Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a acabar con las confrontaciones políticas. A su ingreso en el Teatro Nazas, donde presentó el paquete de programas integrales para la zona de La Laguna, López Obrador presenció una fuerte rechifla de los asistentes dirigida al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme.

El presidente rompió el protocolo, se levantó al podio, pidió que le abrieran el micrófono y exigió respeto al gobernador de la entidad. “Nada más les quiero pedir algo. Les quiero pedir respeto a todos. ¿Va a haber respeto? Eso es todo. Urbanidad política”, dijo a los asistentes al auditorio.

El presidente llamó al público en el Teatro Nazas a dar por terminadas las confrontaciones de corte político y a buscar la reconciliación para trabajar por un proyecto común de país. “Ya se acabó la campaña, ahora tenemos que reconciliarnos para sacar adelante a La Laguna, a Durango, a Coahuila y a México. ¿De acuerdo? Nada de gritos y sombrerazos. ¿Hacemos ese compromiso? Entonces sí, que empiece el programa”, dijo López Obrador a los cientos de asistentes que instantes antes habían abucheado al gobernador Riquelme que estaba sentado a su lado.

En su discurso el presidente volvió a referirse a la necesidad de dejar atrás las confrontaciones surgidas a raíz de las campañas políticas y llamó a no ver al contrario como enemigo.

“Yo fui opositor durante muchos años, pero muchos años. Y nunca usé el muera el PRI o Muera el PAN, nunca. No me gusta eso. Vamos a enfrentarnos en buena lid, no a vernos como enemigos”, dijo el presidente.

López Obrador acudió a Torreón para presentar el paquete de programas sociales que su administración entregará en Coahuila y Durango. Ambos comparten la zona metropolitana de Torreón y Gómez Palacio.

Dijo que la estrategia de mando único de seguridad en esa zona metropolitana ha dado buenos resultados y podría ser replicada en otras áreas metropolitanas del país.