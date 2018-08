Llama Ostoa a la cordura a Zavala

Deberá renunciar a 2 de los 3 cargos que podría ostentar, pues el reglamento interno de Morena lo prohíbe

A no ventilar sus diferencias en redes sociales y dirimirlas al interior del partido, convocó el senador electo de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Aníbal Ostoa Ortega, al aún dirigente estatal Manuel Zavala Salazar y al diputado electo José Luis Flores Pacheco.

Lo anterior, luego que ambos morenistas emprendieron una guerra de declaraciones con defensores de ambas partes en Facebook, tras criticar Zavala Salazar que los diputados electos de su partido acudieran a unas jornadas legislativas como parte de su preparación para asumir el cargo el próximo 1 de octubre, recibir línea del Gobierno del Estado o adoctrinarse, olvidando los principios que los identifican con el pueblo.

Desencadenándose así, que Flores Pacheco diera contundente respuesta a Zavala Salazar, diciéndole sus verdades; entre ellas que es el “pus” de Morena y se siente dueño del partido.

En ese sentido, Ostoa Ortega expresó que hay una serie de políticas en Morena, que están claramente identificadas en los estatutos del Partido que todas las diferencias de opinión y actuación de sus funcionarios y directivos deben ser dirimidas al interior del Partido.

-Hay órganos internos que tienen la encomienda de atender los posibles conflictos internos que se presentan en el Partido y que deben ser las instancias donde se diriman las diferencias y los desencuentros entre los partidos, por supuesto, está estrictamente prohibido que sus problemas se expongan en medios de comunicación, sobre todo, en redes sociales.

-A lo que llamaría al dirigente estatal y a José Luis Flores, que es presidente del Consejo Estatal a que platiquen al interior y si son muy profundas sus diferencias que acudan a los órganos internos: la Comisión de Ética y el otro la Comisión Nacional de Honestidad, pero para eso se requería presentar las quejas y cada uno en su momento pudiera hacerlo.

-¿Qué pasa con Manuel Zavala, se siente relegado? -se cuestionó.

-No sé, yo me dediqué al proceso electoral y estoy más concentrado en la responsabilidad que obtuve con los ciudadanos el 1 de julio. He estado en la Ciudad de México trabajando. Hoy mismo regreso a la CDMX para incorporarme plenamente a las tareas del Senado de la República, la verdad desconozco qué es lo que sea que está pasando, pero sí me entero por redes sociales de las diferencias -respondió.

En cuanto a la decisión que pueda tomar Zavala Salazar de los tres cargos que tiene la opción de ocupar, entre ellos de subcoordinador de Programas Sociales en el Sureste; regidor en el próximo Cabildo del Ayuntamiento de Campeche y la dirigencia estatal, Ostoa Ortega fue muy

claro en señalar que los estatutos de Morena establecen que no puede tener dos actividades y mucho menos tres.

“Tendrá que determinar dónde siente él que puede desempeñarse mejor o de acuerdo a sus intereses o sus expectativas profesionales”, acotó.

Por último, reiteró su llamado a la cordura y a lavar la ropa sucia en casa, ante las instancias correspondientes, si así lo decidieran.