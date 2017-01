Llamada a la paz y la unidad / No provocar psicosis, pide secretario de Gobierno: Aysa

Convoca a medios de comunicación a abonar con información veraz que ayude a tranquilizar a la ciudadanía

Hasta el momento son treinta los detenidos por los actos vandálicos que se suscitaron en supuesta protesta por el incremento en el precio de la gasolina, como el que se suscitó en la tienda de autoservicio Bodega Aurrera, confirmó el Secretario de Gobierno, Carlos Miguel Aysa González.

En entrevista, pidió a los medios de comunicación a abonar con información veraz que ayude a tranquilizar a la ciudadanía.

“Yo les pido a los medios de comunicación que es muy importante que sean veraces en la información como siempre lo han sido y nos ayuden en la situación que tranquilice y vaya hacia adelante en beneficio de nuestro Estado”.

Dio a conocer que por el momento son treinta detenidos en estos hechos que se dieron al mediodía de ayer, cuando un grupo de jóvenes acudió a la citada tienda de autoservicio con la intención de saquear la tienda, como uno de los involucrados reveló en las redes sociales.

En ese sentido, el Secretario de Gobierno subrayó que el Gobierno del Estado a través de diversas instancias está actuando e informando a la ciudadanía, principalmente, “porque muchas personas irresponsables en las redes sociales convocan para hacer, no lo debemos de permitir”.

Recalcó que no hay que provocar psicosis y reiteró su llamado a los campechanos para que estén tranquilos. “Estamos muy pendientes no podemos bajar la guardia y lo que sí queremos es que haya paz”, acotó.

En cuanto al Paseo de Reyes, comentó que la Secretaría de Seguridad Pública desplegó a todos sus elementos para que la gente que acude año con año, pueda disfrutar en familia no sólo esta tradición, al igual que el corte de Rosca de Reyes.

-Aquí ahorita tenemos a toda la policía desplegada y estamos cuidando, y sobre todo, la gente con el llamado de la autoridad está comprendiendo, está entendiendo y se está sumando a la paz -puntualizó.

Asimismo, señaló que se redobló la vigilancia en los centros comerciales y tiendas de autoservicio, a fin de atender cualquier eventualidad que pudiera suscitarse, ante la amenaza de saqueo.

“Estamos muy coordinados con ellos, tenemos elementos policiacos en todos los lugares, Marina, Ejército, Policía Estatal, la Ministerial y en los municipios, la policía municipal y la PEP, también”, concluyó.