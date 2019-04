Llega Ivonne Ortega; apoya consulta a la base para el PRI

La ex gobernadora del Estado de Yucatán asegura que no declinará en la contienda por la dirigencia nacional del tricolor, donde afirma que obtendrá el triunfo

La ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, llegó a la capital del Estado en busca de simpatizantes para hacer proselitismo su búsqueda por la dirigencia nacional del PRI.

La ex mandataria yucateca, llegó al Fovissste “Niños Héroes”, a la taquería “El Galeón del Río”, donde ofreció una conferencia de prensa, en la que afirmó que no declinará y ganará la contienda en donde se mediría con otros cinco aspirantes, entre ellos el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas.

-No declinaría a la candidatura por nadie, buscó la dirigencia, si la militancia no me respalda, pues no quiere que sea yo la dirigente, aquí la militancia va a votar por quien considere que puede ser el mejor dirigente, quien llegue con el respaldo de la militancia va a ser el mejor dirigente -declaró.

Sobre el gobernador Moreno Cárdenas, refirió que es su amigo y le guarda respeto como a los otros aspirantes, entre los que resaltan el ex secretario de Salud federal, José Narro Robles o el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz.

Si bien reconoció que no existe una convocatoria definida, anticipó que ha ido por el país visitando a las seccionales del priismo a su domicilio, insistió que ello permite recuperar la confianza de los militantes quienes hacen el trabajo de tierra en cada proceso electoral.

Ortega Pacheco presumió su trayectoria política, afirmando que en cada competencia ha sido opositora, logrando resultados favorables; ofreció que de llegar a la presidencia del PRI su trabajo se enfocará en la democratización de todos los procesos para elegir candidatos.

-Lo que he venido escuchando es que a las candidaturas no llegan los liderazgos reales, y se ponen al amigo, al primo, al consentido, al compadre, que al final de cuentas sí tuviera liderazgo es bueno, el problema es que no tienen liderazgos y eso lo vamos a cambiar -dijo.

Respecto a la falta de un compañero de fórmula que acompañe sus aspiraciones, negó que haya sido rechazada por José Narro o el ex director del Infonavit, David Penchyna, sin embargo, medios nacionales reportaron que ninguno se quiso sumar a su candidatura.

-No estoy buscando un compañero de fórmula, porque los que sabemos participar en esto, sabemos que el compañero de fórmula es el último jale para llegar a la victoria, es tu último amarre, de tonta voy a tener un compañero de fórmula si puedo llegar al final para hacer el último amarre que me haga la diferencia en la elección -refirió.

Antes de finalizar, se pronunció por una consulta abierta a la base, organizada por el INE con un padrón totalmente validado, lo que dijo, permitirá recuperar la confianza del militante tricolor y luego de los ciudadanos en general.

Tras concluir esta conferencia de prensa, se trasladó al predio contiguo, de la señora Lidia Durán, quien la recibió junto a un muy reducido grupo de seccionales, quien le dieron su respaldo para ganar la elección interna del PRI.