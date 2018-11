Llegaría Gómez Saucedo al Congreso; licencia a Ku

El dirigente del Partido del Trabajo, Antonio Gómez Saucedo, podría asumir su cargo próximamente como diputado de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche debido al posible permiso que el actual diputado, Enrique Kú Herrera, podría pedir para separarse de su cargo e incorporarse al gabinete de Andrés Manuel López Obrador, como director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).

Una vez concluida la sesión ordinaria del Congreso del Estado de ayer martes, empezó a circular en redes sociales de que el ex priista, ex panista, ex perredista y ex del Panal, entre otros, solicitaría permiso.

De confirmarse la noticia, Ku Herrera relevaría en el cargo a Jorge Alejandro Neyra González, quien apenas habría durado nueve meses, tomando en cuenta de que su designación se dio la mañana del miércoles 14 de febrero, durante la primera sesión extraordinaria de la Junta Directiva 2018 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).

Kú Herrera participó activamente en los foros de educación en busca de reformar y revertir la Reforma Educativa, promulgada por el todavía presidente de México, Enrique Peña Nieto; además de que es cercano a Esteban Moctezuma Barragán, quien será el próximo Secretario de Educación en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador.

Incluso, se pudo averiguar extraoficial que este jueves estará en la Ciudad de México, para participar en la reunión administrativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sobre los resultados de los foros; y para el sábado, está invitado a la toma de protesta de López Obrador, y es su visita a la capital del País, donde se daría su nombramiento oficial como director general del Conalep.