Llueven las propuestas en cierre de Coalición PRI

El candidato al Senado, Christian Castro Bello, destacó que “vamos a atacar con hechos , no con discursos que se los lleva el viento”; Jorge Chanona Echeverría, candidato a diputado federal, significó que “Campeche nos necesita a todos, ya que hemos de definir el futuro de país”

“Cada que veo sus rostros, lo único que puedo ver y sentir es que aquí, en este Foro se respira el aroma al triunfo. ¡Vamos a ganar!”, expresó firme y seguro, Christian Castro Bello, candidato al Senado de la República, entre porras y aplausos de los miles de personas que acudieron ayer al Foro Ah Kim Pech.

En el cierre de campaña de los candidatos de la coalición “Todos por México” y “Campeche para todos”, Castro Bello agradeció a los campechanos que lo recibieron en sus hogares y que escucharon sus propuestas, pero, que también con base en la experiencia abonaron con consejos y sugerencias.

-En cada abrazo que nos dimos, hicimos el compromiso de trabajar por un mejor Campeche. Cada vez que nos dábamos la mano no era un saludo común, era un pacto de trabajo para construir un mejor Campeche, manifestó.

Sin importar la lluvia, la gente se volcó en demostraciones de afecto hacia el candidato al Senado, quien correspondió a esa confianza refrendando su compromiso de trabajar por ellos, por quienes más lo necesitan.

-Vamos a trabajar de la mano de los jóvenes para que reciban más oportunidades, como la de tener un empleo apenas egresen y por eso vamos a promover incentivos a las empresas que los contraten -recalcó.

En cuanto a la corrupción, enfatizó, que “vamos a atacar con hechos , no con discursos que se los lleva el viento”, y recordó su propuesta para la inhabilitación de por vida para funcionarios y políticos corruptos.

Y sentenció: “Los que tengan la oportunidad de servir, tienen que servir al pueblo, no servirse del pueblo”.

Resaltó Castro Bello que su campaña fue de propuestas, no de descalificaciones e hizo un llamado a los campechanos a que este 1 de julio, tienen una cita muy importante.

-Tenemos la opción de construir un mejor país y sin duda, el mejor hombre para llevas las riendas de México es José Antonio Meade -señaló, y añadió que trabajarán juntos, para seguir impulsando la transformación de Campeche.

-Hoy tenemos un Campeche grande, pero mañana , seguramente tendremos un Campeche gigante -expresó.

CAMPECHE NOS NECESITA A TODOS: CHANONA

Por su parte, Jorge Chanona Echeverría agradeció a los campechanos el gran recibimiento que le dieron durante estos tres meses de campaña, y externó que “Campeche nos necesita a todos, ya que hemos de definir el futuro de país”, acotó.

Precisó que tiene la determinación de transformar el Estado y que Campeche sea referente de la Península y todo el país.

-Somos políticos de una generación congruente, y venimos con propuestas y la convicción de cambiar la historia. Que a Campeche se le dé su lugar, que a los campechanos se les reconozca -aseveró.

Con firmeza, Chanona Echeverría dijo que acudió a cada uno de los hogares campechanos a escuchar con humildad cada uno de sus consejos y comentarios, y “porque no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, este 1 de julio Meade será Presidente de México, y aplastaremos a la oposición, con todo!”, auguró.