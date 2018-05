Locatarios del AFA arremeten contra la “mafia” de Lazarus

*Se amparan por la corrupción del centro de abastos *Acusan que el candidato a la reelección de la Isla esta despilfarrando el dinero de la Comuna en gastos de campaña, sin importarle las necesidades de la ciudadanía

A unas cuantas semanas de que se realicen las lecciones, la Unión de Locatarios del Mercado Público “Alonso Felipe de Andrade José”, arremetieron en contra del Presidente Municipal y candidato a la reelección de la Isla, Pablo Gutiérrez Lazarus, donde señalaron que se unirán para concientizar a los carmelitas de las irregularidades e injusticias que ha hecho al frente del municipio.

“Pensamos unirnos todos los locatarios del mercado municipal en contra de las autoridades municipales, para que la gente abra los ojos de todas las irregularidades e injusticias que está haciendo el inexperto alcalde, ya que con el recurso del pueblo continúa haciendo fiestas y regalando los recursos municipales a diestras y siniestras, descaradamente en su campaña proselitista”, afirmó el presidente de la Unión de Locatarios, José Dolores Espositos Ordoñez.

Al continuar se pronunció enojado por las acciones del edil, afirmando que son víctimas del munícipe que tiene el descaro de intentar ser un represor de la alcaldía carmelita y seguir perjudicando al comercio local con complicidad del director de Servicio Públicos de la Comuna, Néstor Solana Ramos.

“Néstor Solana entró con mucha hambre para enriquecerse y no servir al pueblo, esos señores se les olvidan para quien trabaja un servidor público, sin embrago solo se han estado sirviendo con la cuchara grande, tanto en multas como cobros de impuestos, como cobros de contribuciones municipales que ellos mismos inventan a engrandecer sus bolsillos”, precisó.

Subrayó hasta la presente fecha, son cinco comerciantes que están amparados y que no les han sido entregados sus locales, más los que no se pudieron amparar, como en su caso, son cuatro más, haciendo un total de nueve locatarios que se encuentran a la espera de que les sean entregados sus espacios y patrimonios que ya tenían pero que no les quieren entregar en el AFA.

“Lazarus ha tomado una actitud represora, ya que si los locatarios no simpatizan con su idolología política los ataca y comienzan a hostigarlos e intimidarlos, pese a las deficiencias en el inmueble que son más que evidentes y la falta de seguridad, prefiere derrochar el dinero en su campaña que invertirlo en las obras que son prioridad para el pueblo carmelita”, comentó.

Al cuestionarlo acerca de los locales cerrados, y el porqué no se los entregan a los que tienen años en el lugar, aseguró que lo único que se sabe es que ya están siendo vendidos, en el que aparecieron dos caras extrañas en el centro de abasto, sin embargo están investigando quienes son para darlos a conocer, “según las autoridades son locales que sobraron, pero a quienes tienen necesidad de un local no se los quieren dar, sumado a que la presidenta de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos, Máyela Martínez Arrollo, quien es la que debe verificar todo lo que conlleva a los temas relacionados al mercado público, abandona sus deberes por andar en los eventos proselitistas del panista”.

Lo que queremos es que la ciudadanía despierte y analice la actitud, trabajo y como Gutiérrez Lazarus ha perjudicado en gran medida a la Isla durante su administración, “no es posible cómo el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado Campeche (IEEC), permiten que siga siendo edil, este haciendo campaña y continúe con sus atropellos al frente de la Comuna.