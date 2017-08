Locatarios denuncian ineficiencia a quejas de insalubridad en el AFA

Denuncian ineficiencia de Néstor Solana Ramos y Juan Carlos Hernández

A pesar de la denuncia pública de los locatarios de la primera etapa del mercado público Alonso Felipe de Andrade, la autoridad municipal solo dio solución a medias al problema de la presencia de gusanos en las coladeras, por lo que aseguran existe ineficiencia y apatía de parte del titular de servicios públicos Néstor Solana Ramos y el administrador del mercado Juan Carlos Hernández.

“Es como cuando tienes fiebre y solo te dan un paracetamol, pero el problema persiste si no se atiende como debe de ser, ayer me quede hasta tarde para ver que realizaran el desazolve pero se justificaron que la maquina no servía para realizarlo, ahora solo echaron botellas de líquido aromatizante para trapear para que no se resienta el mal olor de las coladeras”, explicó María de los Ángeles Bolón, locataria.

La comerciante de aves de corral, indicó que ellos cumplen con mantener limpios sus locales comerciales y en caso que algún compañero no acate esta disposición lo señalan para sea sancionado y exhortado a limpiar su espacio, sin embargo es obligación y responsabilidad de las autoridades municipales encargadas del mantenimiento del centro de abasto.

A la denuncia se sumó Primo Salazar Góngora, secretario general del Sindicato de Matarifes, quien aseguro que se están viendo afectado de manera directa debido a que tienen que vender los productos de manera higiénica como lo marcan las normas de salubridad.

Reiteró que han emitido oficios sobre la problemática del drenaje que se rebosa a la administración del mercado público y al propio director de servicios públicos Néstor Solana Ramos, “vemos con tristeza que existe apatía o falta de ineficiencia por ambos funcionarios”, resaltó.

Salazar Góngora aseguró que se tienen que fincar responsabilidades a la empresa constructora Acciona, encargada de la edificación de la obra que hasta la fecha no han concluido pero presenta múltiples deficiencia como son goteras, drenaje, falta de agua potable y la falta de ventilación que no opera, entre otras muchas.

Ambos comerciantes realizaron un fuerte llamado al alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, para que supervise los espacios del mercado y se cerciore de todas las anomalías que presenta el mercado, por la ineficiencia de los encargados del mercado público.