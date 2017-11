Locatarios protestan por el abandono de los baños del AFA

Las pésimas condiciones en que se encuentran los baños públicos del nuevo mercado “Alonso Felipe de Andrade” (AFA), provoco malestar entre los locatarios, quienes en un acto de rebeldía, tomaron a las fuerzas las instalaciones de los sanitarios, ahí ante los medios evidenciaron la falta de agua potable y de limpieza, pero sobre todo que por el uso de este servicio se cobra.

El grupo de locatarios tomaron los accesos a los baños de este centro de abasto y dejaron de cobrar por el servicio, mismo que calificaron como pésimo, pese a que este genera ingresos para la administración del mercado municipal, ahí evidenciaron que la autoridad se niega a la reparación de los baños, garantizar la limpieza y el agua potable en letrinas.

Entre gritos y reclamos, los comerciantes encerraron en el baño por unos minutos al subdirector de Servicios Públicos, Julio Nicolás Díaz Montes de Oca y dos funcionarios más del Ayuntamiento de Carmen.

El funcionario pidió auxilio, aunque no fue necesaria la presencia de la policía, ya que a los pocos minutos los liberaron, quedándose a discutir en el acceso del mercado, los comerciantes señalaron que esto fue para que sufrieran un poco de los que ellos viven todos los días.

Quisiera que vieran como quedan los sanitarios cuando no hay agua, aseguró Deysi María Briceño, quien dijo, no hay papel, no hay jabón, no hay nada, nuestros clientes quieren usar los baños y no pueden porque no hay agua.

Eso nos afecta a nosotros que estamos todo el día en el mercado, tenemos que usar los baños en pésimo estado y rotos, manifestó.

Néstor Solana, director de Servicios Públicos es un incompetente, bueno para nada y corrupto, que no se ha preocupado en asignar recursos para el manteniendo del mercado en los dos años que tiene en el cargo, afirmó la comerciante.

Agregó que el administrador del mercado municipal, Juan Carlos Herrera Sánchez, nunca está en su oficina para atender las necesidades de los locatarios, sobre todo los fines de semana cuando es mayor el movimiento de clientes.