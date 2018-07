López Obrador gana la Presidencia de México con el 53% de votos

*Encuestas de salida: AMLO 49%, Anaya 27% y Meade 18% *De acuerdo con Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, obtuvo una votación con el 62 por ciento de participación

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, informó que, de acuerdo al Conteo Preliminar del organismo, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Por México al Frente, consiguió más de 50% de los votos en la elección de este domingo 1 de julio.

El funcionario enfatizó que se trata que los datos ofrecidos durante el mensaje fueron preliminares, y que hay que esperar los resultados finales. Éstos son los rangos estimados de votación: Ricardo Anaya: 22.1 y 22.8%; José Antonio Meade: 15.7 y 16.3%; Andrés Manuel López Obrador: 53.0 y 53.8%; y Jaime Rodríguez “Bronco”: 5.3 y 5.5%. Córdova añadió además que el porcentaje de participación ciudadano se encuentra entre el 62.9 y 63.8%.

El conteo rápido es un ejercicio científico que permite calcular con un alto grado de certeza a partir de una representación la participación ciudadana y el resultado de los votos, a partir de los documentos adheridos al paquete electoral.

El virtual ganador de los comicios presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, hizo su primera aparición pública luego de que la autoridad electoral anunciara su victoria, ofreciendo un mensaje de certidumbre y reconciliación a todos los sectores.

“Agradezco a todos los que votaron por nosotros y nos han dado su confianza para encabezar este proceso de cambio verdadero, y expreso mi respeto por quienes votaron por otros candidatos o partidos”, dijo López Obrador frente a un salón lleno en el hotel Hilton de la Ciudad de México, extendiendo el respeto para los tres candidatos a la presidencia de la república de las distintas organizaciones que hoy han reconocido su triunfo.

“Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales por legítimos que sean, el interés superior, el interés general”, añadió el político tabasqueño. El tres veces candidato a la presidencia dijo que su “nuevo proyecto de nación” buscará establecer una “auténtica democracia, no queremos establecer una dictadura abierta ni encubierta, habrá libertad empresarial, de expresión, de asociación y de creencias, se garantizarán todas las libertades individuales y sociales, así como políticos consagrados en la Constitución.”

En materia económica, el candidato dijo que se mantendrá autonomía del Banco de México, que el nuevo gobierno tendrá disciplina fiscal y se reconocerán los compromisos contraídos con empresas. No obstante, enfatizó que los contratos con particulares serán revisados, “si encontramos anomalías, se acudirá al Congreso de la Unión, no actuaremos de manera arbitraria, no habrá confiscación ni expropiación de bienes. La transformación consistirá en desterrar la corrupción de nuestro país”, dijo.